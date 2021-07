Když se Bill a Melinda rozcházejí

8. 7. 2021 / Jiří Podhorecký

- Bill Gates se sice rozchází s manželkou, ale už dlouhá léta stojí v čele četných významných humanitárních programů pro země třetiho světa. Které to jsou?

Už delší dobu tepe bulvárem informace, že se Bill a Melinda Gatesovi rozvádějí. Tím se podle manželské dohody rozdělí i jejich neuvěřitelně velký majetek na dvě části. Nesleduji tento typ novinářského krmiva kvůli astronomické částce. V tomto případě mi stojí zato, abych se jimi zabýval proto, že mainstreamový tisk nedokáže překonat ani nízkou laťku sdělení o činnosti těchto lidí.



Jméno zakladatele Microsoftu, vrcholového manažera a majitele softwarové firmy by mohl znát každý, kdo se pohybuje kolem PC. Někteří uživatelé počítačů mu po zkušenostech s Windows stále nemohou přijít na jméno. Je vhodné říci, že z výkonného řízení vlastní společnosti odstoupil Bill Gates už před 21 lety a od té doby se aktivně zabývá jinými činnostmi. Se ženou Melindou založil nadaci, která se věnuje bohulibým cílům finanční podpory, mecenášství a dárcovství v humanitární a rozvojové oblasti. Nadace Billa a Melindy Gatesových se stala největším a nejštědřejším dárcem peněz na projekty pokrývající důležité výzvy naší civilizace. Čím se zabývají?



Ten rozsah je obrovský. Jsou to například zdravotní preventivní programy, rozvojové zemědělské programy a projekty snažící se reagovat na změny klimatu. Bill i Melinda Gates se do nadační činnosti pustili intenzívně, takže po dvaceti letech je za ním vidět řada výsledků z nejrůznějších oblastí. To vše ve spolupráci nejen s týmem nadace, ale především v aktivní komunikaci se světovými organizacemi jako je WHO, dále v kontaktu s významnými firemními i soukromými dárci, kteří do nadace přináší nemalé finanční částky.



Gates se na podporu nadace osobně účastnil mnoha diskusních panelů o světovém zdraví a klimatu. Na nich svými projevy vyjadřoval naléhavost společně řešit palčivé problémy lidstva. Jeho včasné výstupy o nutnosti očkování proti infekčním nemocem, o hrozbách epidemií a prokazatelných klimatických změnách si můžete dohledat na YouTube, nebo v odborných rešerších. Rozvodem se filantropické zájmy bývalých manželů ještě více oddělí, oba mají už v plánu věnovat se různým projektům. Nicméně nadace by měla zůstat společná a tedy dál podporovat již běžící projekty.



Nedokážu podrobně hodnotit životopisy i nadační činnost. Možná, že je moje tleskání nekritické a pokud donesete nějaký důkaz zlotřilosti, jistě se ho dočtu v komentářích. Pohledem z vnějšku na mne působí práce nadace úctyhodně a mnohé má dobrý vliv na vývoj situace, společnosti, životního prostředí a snad i klimatu. Lidem, kteří Gatese dodnes soudí vlastní zkušeností se softwarem Microsoftu, může připadat jako kozel zahradníkem. Jenže Gates už prostě dvacet let hraje úplně jinou ligu. A tak bychom jej také mohli chápat. Kdo nasadil novou sloku do flašinetu a dokola opakuje, že Gates chce redukovat lidstvo očkováním s 5G čipy nebo podobný nesmysl, bude mít mezi kriticky myslícími lidmi stále méně příznivců.







Z oblastí podpory Nadace začněme zdravotními projekty pro rozvojový (tzv. třetí) svět. Nadace má škálu priorit, včetně podpory dalších operujících organizací v Africe a Asii, financuje projekty k potlačení nemocí šířených hmyzem. Dále projekty pro péči o matku a dítě, omezení šíření tradičních nemocí (jako například tuberkulóza, žlutá zimnice...) nebo adaptaci na postupující klimatické jevy.







0

386

Ok, od úvodu pojďme dál. Jsem jistější ve speciálnějších tématech software vzniklého a rozvíjeného pro dobrou věc. Proč zrovna z nadační podpory vyzdvihnout software? Protože abyste jej mohli použít pro tu dobrou věc, nemusíte být fyzicky přítomni v Africe. Stačí mít jen kvalitní nápad a vůli jej realizovat kdekoliv na světě. Pokusím se proto představit, co Nadace Billa a Melindy podporují a jak se to promítá v humanitární a rozvojové pomoci. Detaily si můžete dohledat na internetu.U softwarového úsilí jde o klíčové slovo e-health, tedy informační technologie přímo používané ve zdravotnictví a pro zdravotní projekty napříč celým světem. Když se v Čechách řekne e-health, tak mnohým naskáče kopřivka, protože pod tímto zaříkadlem tu v poslední dekádě proběhlo množství zpackaných a předražených šíleností s nulovým výsledkem. Ostatně genezi se zdravotnickými daty a covidem máme aktuálně v poslední době stále před očima. Pachatelů paskvilů za veřejné peníze se občané musí zbavit, jinak to nikdy neskončí. Když se řekne slovo e-health ve světě, dá se najít celá škála softwaru i aplikovaných řešení pro celé státy. Gatese především zajímají ty otevřeně vyvíjené a šiřitelné, se vztahem k cílům, které nadace pokrývá. V posledních letech ke své pozornosti okamžitě přidal i analytické softwary na zpracování covid dat.Co tu máme dál?Projekt na mikrofinanční operace v rozvojových zemích. Kontext? Pokud někomu komerční banky tvrdí, že se jim nevyplácí, nebo nedokáží nabízet finanční rozvojovou pomoc pro lidi v naprosté chudobě, tak právě to vyjadřuje, jaký mají banky zájem o lidi, kteří tu pomoc skutečně potřebují. Softwarová platforma mikrofinancování je tedy mezičlánkem mezi bankovními paláci na straně jedné a vetchými chýšemi z rákosu na straně druhé. Provozovat ho může například nějaká rozvojovka. Platforma je integrovatelná a vyvíjena s otevřeným kódem. usnadňuje organizacím vybudovat a provozovat vlastní podpůrný projekt financování chudých lidí. Něco, co je světelné roky vzdáleno od finančního dobrodiní pana Kellnera, nebo od krysího závodu s bitcoiny v peněženkách zorientovaných mileniálů. Přitom je tento software také založen na blockchainovém jádře. Inu když různí lidé dělají totéž, není to totéž.Dalším projektem který přijímá podporu na rozvoj od Gates nadace, je softwarový framework na implementaci digitální osobní identity. Digitální identita je ostatně téma, které poslední dobou vypučelo i v Čechách. Momentálně jede kampaň "bez digitální identity se jednou staneš méněcenným občanem". Pokud Vám v Čechách banky nebo instituce tvrdí, že bez nich byste neměli bezpečnou digitální identitu, tak jim to úplně nevěřte. Banky do vývoje svých řešení jen investovaly dřív, byly blíže notičkám od státu a posnažili se rychleji. Zato Nadací podporovaný framework je pochopitelně opět univerzálně využitelný open-source a tak záleží, jak bude dál integrovaný do koncových řešení jiného software se správou identit. Tím se vývojářům usnadní práce a zadavateli zlevní projekt. Stojí o to vůbec někdo?Logistika je další související oblastí, které se mohou přímo týkat rozvojových projektů napříč kontinenty. No ano, logistický software si umí naprogramovat kdejaký Rohlík, nebo přepravce balíků a pak už inkasovat za posunovací služby. Gates podporuje open-source logistický software užitečný pro distribuci čehokoliv, třeba léčiv koncovým pacientům. Co se laikovi jeví jako triviální v rámci doručování z webshopu, tak rozhodně není totéž v případě zdravotního materiálu, nebo zemí ve střední Africe, kde je úplně jiná dispozice dopravní, IT i komunikace s místními obyvateli. Nezbývá než si počkat až v ČR doženeme Afriku. Pak nám bude ještě mnoho dávno známého know-how k dobru.Gatesova nadace je aktivním členem aliance nadnárodních hybatelů, kteří si společně dali za cíl podporovat informační technologie určené pro páchání dobra. Seriozně řečeno, tedy projekty vytvářené s otevřeným kódem, otevřenými daty, s připravenými řešenímí a zároveň svými cíli kompatibilní s globálními cíli udržitelného rozvoje. Jsou takových příkladů a softwarů stovky, o většině jste asi neslyšeli. Často proto, že se na nich nedá tak rychle vydělat, takže i píárko mají docela slabé. Jsou jen prostě nasazeny tam, kde se zachraňují životy.To by v rychlém vysvětlení stačilo. Doufám, že jsem tím naznačil, jak se také dá na aktivity nadace dívat. Tomu, kdo se orientuje v IT to vysvětlovat nemusím, lidem aktivním v humanitární činnosti zas není nutné vysvětlovat jak podstatné je najít kvalitní projektový cíl a mít k němu podporu. V textu jsem záměrně nejmenoval nic konkrétně, aby se někomu náhodou neudělala reklama.