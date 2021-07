Koronavirus: Pokud jste starší a nebyli jste očkováni, jste vážně ohroženi na životě

11. 7. 2021

čas čtení 6 minut

Koronavirus: Jak vypadá situace v Británii. A dojde tohle i do Česka?



Moderátor Andrew Marr interviewoval v neděli dopoledne ohledně koronavirové situace v relativně silně proočkované Británii statistika profesora Davida Spiegelhaltera z Cambridge University.

V Británii je proočkováno oběma dávkami 52 procent obyvatelstva, takže se nákaza nyní silně šíří mezi mladými lidmi. V ČR je dosud proočkováno oběma dávkami jen 37 procent obyvatelstva. V Británii tvořila začátkem letošního dubna silně nakažlivá varianta delta jen 0,2 procenta nákaz, nyní je to sto procent. Jak tomu bude v Česku?





Andrew Marr, televize BBC: Když jste byli očkováni oběma vakcínami, jak bezpečné to teď je?



Statistik profesor David Spiegelhalter, Cambridge University: No, víte z vlastní zkušenosti (televizní moderátor Andrew Marr, ačkoliv byl dvakrát očkován, byl nedávno nakažen covidem a čtyři dny měl těžký průběh onemocnění), že v úplném bezpečí nejste. Ale pravděpodobně je to pro vás asi dvacetkrát bezpečnější, než kdybyste nebyl očkován. Mně je 67 let a jsem naprosto proočkován. Ovšem neočkovaný třicátník má stále ještě menší riziko, že zemře na covid, než jaké mám já. A to se odráží v současné statistice. Umírá velmi málo lidí, avšak ti, kteří umírají, jsou většinou starší lidé, kteří byli očkováni. Umírá daleko více očkovaných lidí starších padesáti let než neočkovaných mladších padesáti let. Ale jestliže jste v této nynější vlně, když nejste očkován a jste starší, máte velmi vysoké riziko úmrtí. To znamená, že některé komunity budou velmi silně postiženy.





Andrew Marr: Myslím, že víme, že tato varianta delta se nyní drasticky šíří mezi mladšími lidmi. Když jste mladší, možná jste dostali jednu vakcínu, možná jste nedostali žádnou, A uvažujete o vlastním riziku vážného onemocnění nebo úmrtí, a usuzujete si, že to riziko je velmi nízké, jak znepokojení byste měli být ohledně dlouhého covidu?



Profesor Spiegelhalter: Ano, ohledně dlouhého covidu je množství nejistoty. Existuje důvodné znepokojení. Britský vládní statistický úřad odhaduje, že asi každý šestý člověk, jemuž je pětadvacet let, informuje o příznacích trvajících ještě čtvrt roku po nákaze. Já nerad komukoliv říkám, co má dělat. Měl bych ale říct mladým lidem: Vakcína nejenže snižuje pravděpodobnost, že se virem nakazíte, také snižuje pravděpodobnost, že dostanete dlouhý covid, pokud byste se nakazili, a také tím samozřejmě pomůžete všem lidem kolem vás.



Andrew Marr: Takže není od mladého člověka moc rozumný úsudek, když řekne, "Je velmi nepravděpodobné, že bych se nakazil."



Profesor Spiegelhalter: No, když uvažujete o pravděpodobnosti vašeho úmrtí, tak ta je u mladých lidí velmi nízká. Ať jste očkováni nebo ne. Avšak existuje zde toto další znepokojení. Ten dlouhý covid, který je značně častý, a očkování je prospěšné komunitě. Hovoříme například o očkování dětí, to je pro všechny ostatní stejné jako pro ně. A poskytne jim to lepší imunitu a nedostanou dlouhý covid.



Andrew Marr: Když se podíváme na grafy předchozích vln této nemoci, nový britský ministr zdravotnictví předpovídá až 100 000 denních infekcí. Je tohle takové číslo, o němž uvažujete, a bude to vrchol?



Profesor Spigelhalter: No, já žádné modely nevytvářím. Vláda zjevně zkoumá celou řadu modelů. Upřímně řečeno, však, pokud vláda zítra nezavede okamžítý lockdown, což je velmi nepravděpodobné, nutně vznikne obrovská vlna nákaz. Je to naprosto nevyhnutelné, bylo to jasné od začátku. Už od února. Samozřejmě se to ještě zhoršilo s tou variantou delta. Usuzuji, že 100 000 denních nákaz je dost dobře možné a rozvolnění všeho od 19. července to učiní jen pravděpodobnějším. Ale to budou hlavně mladí lidé. Průměrný věk nakažených lidí je nyní pětadvacet. A nákaza teď postihuje jen asi čtvrtinu lidí starších 65 let než v době, kdy jsme byli na této úrovni nákaz, což bylo v polovině prosince 2020.



Andrew Marr: Což mě vede k další otázce: ohledně hospitalizací. Je jich nyní asi 460 denně, což je o dost více, než co vláda původně předpokládala. Takže jestliže budeme mít 100 000 nových nákaz denně, jak to ovlivní hospitalizace?



Profesor Spiegelhalter: No, je to zajímavé, protože míra hospitalizací o hodně poklesla. V druhé vlně byl hospitalizován asi každý desátý nakažený. Teď je to každý čtyřicátý. Protože ti nakažení jsou o tolik mladší. Ale při 100 000 denních nákazách bychom měli asi 2500 hospitalizací denně. To je velmi vysoké. je to o hodně nižší než byl vrchol při druhé vlně, a ti lidé by byli mladší a průběh by nebyl tak vážný, byli by v nemocnicích kratší dobu, takže počty lidí v nemocnicích by byly stále nižší než při druhé vlně. Ovšem bylo by to pro zdravotnictví nesmírně destabilizující. A vzniklo by samozřejmě množství velmi špatných důsledků. Ale holt vláda usoudila, že je to lepší rozvolnit teď než v zimě.



Andrew Marr: Dostávají se k nám informace o značné míře znepokojení ve zdravotnictví. A jestli vůbec bude možné odstraňovat dlouhou frontu neléčených jiných nemocí. Rakoviny a všechno ostatní. Pokud bude každý den nutno hospitalizovat 2500 lidí.



Profesor Spiegelhalter: Ano, pro britské zdravotnictví to bude opravdu velký problém. Který se přes léto ještě o hodně zhorší tím, že miliony lidí dostanou příkaz jít do karantény. A uvažuje se o tom, že očkovaní zdravotníci by po styku s nakaženým do karantény nemuseli. Protože jinak se všechno rozloží.





Zdroj (video) ZDE, od minuty 27



1