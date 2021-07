Frontex "nechrání lidská práva žadatelů o azyl"

15. 7. 2021

čas čtení 2 minuty





Ostře kritická analýza Evropského parlamentu konstatuje, že Frontex, úřad EU na ochranu hranic unie, nechrání lidská práva žadatelů o azyl. Po čtyřměsíčním vyšetřování europoslanci konstatoval autor zprávy Tineke Strik, že "Frontex neplní své povinnosti v oblasti lidských práv".



Strik, europoslanec holandské Strany zelených, požaduje propuštění ředitele Frontexu Fabrice Leggeriho, avšak nadstranická skupina osmi europoslanců, která tuto analýzu vypracovala, to nepožaduje.

Ostře kritická analýza Evropského parlamentu konstatuje, že Frontex, úřad EU na ochranu hranic unie, nechrání lidská práva žadatelů o azyl. Po čtyřměsíčním vyšetřování europoslanci konstatoval autor zprávy Tineke Strik, že "Frontex neplní své povinnosti v oblasti lidských práv".Strik, europoslanec holandské Strany zelených, požaduje propuštění ředitele Frontexu Fabrice Leggeriho, avšak nadstranická skupina osmi europoslanců, která tuto analýzu vypracovala, to nepožaduje.



Frontex je nyní hlavním nástrojem ochrany hranic EU. Poté, co v roce 2015 požádalo o azyl v EU více než 1,2 miliony lidí, politikové EU poskytli Frontexu velké množství zaměstnanců a peněz. V roce 2027 bude mít Frontex 10 000 pohraničníků a jeho rozpočet vzroste od roku 2006, kdy byl založen více než devatenáctkrát.



Frontex je ale ostře kritizován za svou činnost v Egejském moři, celá řada lidskoprávních organizací požaduje, aby byl zrušen. Podílí se tam totiž na zatlačování člunů s uprchlíky zpět na moře. To je porušením mezinárodního práva.



Loni se objevily video záběry, jak jedna z lodí Frontexu záměrně vytvářela vlny, které zahnaly zpět člun naplněný mnoha žadateli o azyl. Video vzniklo v důsledku společné investgace organizací Lighthouse Reports, Bellingcat, Der Spiegel a televizí ARD a TV Asahi. Ty zaznamenaly šest incidentů, kdy Frontex protizákonně zatlačoval uprchlíky mimo území EU.



Zpráva Evropského parlamentu konstatuje, že tyto případy jsou neprokázány, avšak Frontex "tyto případy nevyšetřoval a hrozí nebezpečí porušování lidských práv i v budoucnosti".



Potíž je, že Frontex byl založen jako bezpečnostní organizace, nikoliv organizace respektující lidská práva.



Nikdo Frontex a jeho činnost také nekontroluje. Ředitel Frontexu, Leggeri, bývalý vysoký činitel francouzského ministerstva vnitra pro ilegální migraci, nejmenoval 40 odborníků, kteří mají dohlížet na dodržování lidských práv Frontexem, jak to vyžaduje zákon. Vytvořil si vlastní soukromé impérium a najmenoval si do kanceláře celých 63 podřízených. Sama prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyen má ve své kanceláři jen 30 úředníků.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0