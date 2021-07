SPD a politický kýč

Dno politického kýče bylo právě teď proraženo,"Za lidi férově hrát / chránit svůj národ, svůj stát / i srdce do toho dát. / Ať kvetou pouta rodinná / ať víme, co se skrývá v dějinách..." Předvolební hymna SPD a v klipu k ní Karlštejn, svatý Václav, kvetoucí lípy, vinohrady a lidé ještě šťastnější než v tiskovinách Svědků JehovovýchTěším se na podzimní natáčení Historie.cs, kde se na novodobé politické kampaně zaměříme. To nebude běžná skllizeň. To budou žně.