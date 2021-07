Průběžné zpravodajství:

Vedro vás před koronavirem neochrání

21. 7. 2021

čas čtení 2 minuty



- Teplé počasí snižuje šíření koronaviru, ale dopad je malý, protože k většině nákaz dochází v místnostech. Ve slunečném počasí venku virus dlouho nepřežije, ultrafialové paprsky ho likvidují, jenže venku stejně nedochází k přenosu nákaz. Rozdíl v teplotě o 20 stupňů - mezi létem a zimou - vede k poklesu čísla R o 0,8. Z jedné čínské studie vyplývá, že se virus šíří méně při vysoké vlhkosti vzduchu, Dobře se šíří v suchu a v chladu.



- Průměrná délka života Američanů v roce 2020 poklesla o 1,5 roku. Je to největší pokles od druhé světové války. Zvlášť byli postiženi neběloši, černí Američané přišli o 2,9 let života, běloši o 1,2 roku života.



- Varianta delta nyní tvoří 83 procent všech sekvenovaných infekcí v USA, je to dramatický nárůst, v týdnu od 5.7. to bylo jen 50 procent případů. Úmrtnost stoupla za poslední týden o 48 procent, na 239 mrtvých denně. Nejpostiženější jsou státy na středozápadě a na jihu USA. Nejvyšší počet nákaz je v málo očkovaných státech Oklahoma, Missouri, Arkansas, Alabama, Louisiana a Mississippi.





- Anglie se chystá v srpnu znovu zavést karanténní opatření, aby nebylo zahlceno zdravotnictví, pokud počet nákaz dále poroste. V úterý registrovala Británie 46 558 nákaz, je to nárůst od minulého týdne o 9898 případů, v nemocnicích je 4567 osob, je to nárůst od minulého týdne o 1144 případů a počet denních mrtvých v úterý byl 96, je to nárůst od minulého týdne o 46 mrtvých. V Británii je plně očkování 54,3 procent obyvatelstva.



- 67 procent Indů má nyní protilátky proti covidu, zjistila studie. V prosinci 2020-v lednu 2021 to bylo jen 24 procent Indů.



- Jižní Korea zaznamenala denní rekort 1784 nových denních nákaz, zápolí s variantou delta.



- Nové infekce ve Francii variantou delta narůstají bezprecedentní rychlostí, za posledních 24 hodin bylo nakženo dalších 18 000 lidí.



- Moderátor ultrapravicové americké televize Fox News Sean Hannity nyní zapřísahá Američany, aby brali covid vážně a nechali se očkovat.



- Muž v Austrálii utekl z povinné karantény v hotelu tím, že vylezl z okna pokoje ve čtvrtém patře na provazu vytvořeném z prostěradel.





- První vakcíny Sputnik V vyrobené ve Vietnamu jsou posílány do Ruska pro ověření jejich funkčnosti.









