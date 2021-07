Během několika týdnů po jeho volebním vítězství v prosinci 2019 se poradci Borise Johnsona rozhodli ho odstranit z premiérské funkce

21. 7. 2021

- Johnson je absolutně nekompetentní jako premiér, ale jiná volba nebyla, tvrdí v hodinovém rozhovoru pro BBC jeho bývalý poradce Dominic Cummigns:









Nejbližší poradci Borise Johnsona se jen pár týdnů po jeho volebním vítězství v prosince 2019 rozhodli, že je Johnson idiot, že splnil jediný svůj úkol, který měl, totiž realizovat brexit, a začali připravovat spiknutí, jak ho vyhnat z premiérské funkce.



To řekl v pozoruhodném dlouhém televizním rozhovoru s hlavní politickou komentátorkou televize BBC Laurou Kuenssbergovou bývalý vrcholný poradce Borise Johnsona, jeho "Rasputin" Dominic Cummings.



Poradci rozhodli, že "Johnson nemá žádný plán, neví jak vykonávat funkci premiéra a my jsme ho do té funkce dostali jen proto, že jsme potřebovali vyřešit určitý problém (tj. realizovat brexit)." řekl Cummings a dodal: "Vznikla obrovská kontroverze, že Johnsonova nová manželka Carrie zasahovala do jmenovacího procesu pracovníků Downing Street "neetickým a neprofesionálním způsobem".



Na otázku komentátorky, proč Cummings a jeho aktivisté z probrexitové kampaně Vote Leave před referendem o brexitu používali lživých hesel, Cummings odpověděl, že se tak snažili "dezorientovat své odpůrce, zastánce setrvání v EU. To je holt politika."



Dodal, že každý, kdo si je o brexitu absolutně jistý, je "blázen" a konstatoval, že "nikdo na světě neví", zda odchod Británie z EU byl dobrý nápad.



Cummings vysvětlil, že poradci usoudili, že Johnson v premiérské funkci nemá žádný plán na to, jak řídit zemi, a je pouze posedlý "blbými" infrastrukturními projekty.



Cummings obvinil Johnsonovu tehdejší milenku, nyní jeho novou manželku Carrie, že Johnsona ovlivňuje v tom, koho ten jmenuje do funkcí ve svém úřadě, a že se snažila "tam nechat najmenovat do klíčových pozic naprosté klauny". Obvinil ji, že se Carrie snažila řídit vládu, a vyšachovat tak bývalý brexitérský tým Vote Leave, vedený Cummingsem. Cummings také naznačil, že uvažuje o založení nové politické strany, která by "zlikvidovala konzervativce".



Argumentoval, že struktura obou hlavních britských politických stran je tak rigidní a nefunkční, že se do jejich vedení a do vrcholné politiky nutně dostávají jen idioti, což ochromuje zemi.





K tomu:

