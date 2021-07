Na poslední tiskové konferenci její kariéry se v Merkelové svářel politik a vědec

23. 7. 2021

- Jako vědkyně má Merkelová zvlášť přímý vztah k realitě - na rozdíl od většiny politiků

- Za největší hrozbu dnešní doby považuje Merkelová míšení emocí a faktů, které šíří sociální sítě. Může to zlikvidovat všechno, co nám dalo osvícenství.







Na poslední tiskové konferenci její šestnáctileté politické kariéry ve funkci německé kancléřky hovořila Angela Merkelová jednak jako politik, chválila se za své politické úspěchy a expertně se vyhýbala odpovědím na tvrdé otázky. Zároveň však hovořila i jako vědec, pro něhož je obtížné neuznat nepohodlné pravdy a instinktivně chtěla zkoumat kariéru svého dvojníka, tedy Merkelové-politika, napsal Philip Oltermann.



Profesní kvalifikace Angely Merkelové jako kvantové chemičky ji vždycky odlišovala od předchozích německých politiků - právníků, ekonomů a novinářů.



Když nic jiného, vědecké zázemí způsobilo, že Merkelová byla politikem s neobvykle vysokým povědomím, že kolem ní existuje objektivní realita, kterou politický jazyk sice dokáže napodobovat, ale málokdy se jí dotkne.



Nedávný vývoj západních demokracií, který ji nejvíce znepokojuje, zdůraznila Merkelová, je míšení "emocí a faktů", které způsobují sociální sítě. Je to jev, který má podle Merkelové schopnost zlikvidovat to, čeho dosáhlo osvícenství. "Jsou to dvě odlišné kategorie: pocity jsou pocity a fakta jsou fakta."



Merkelová nikdy nedopustila, aby se za její vlády politika proměnila v opakování levných, povrchních hesel.



Na otázku, zda Merkelová jednala ve své politické kariéře nějak žensky, kancléřka odpověděla:"Celkem vzato, ženy mají určitou touhu po efektivitě."



Ale hned poté, když tento výrok vyvolal na tiskové konferenci smích, zasáhla Merkelová vědkyně: Předsdtavila si s hrůzou, že se to objeví v titulcích: "O chování mužů a žen nelze generalizovat, ženy jsou každá více odlišná, než jak jsou si podobné."



V otázce globálního oteplování, což je téma, které bude dominovat posledním jejích dvěma měsícům ve funkci, se prosadila Merkelová vědkyně proti Merkelové političce.



"Německo udělalo hodně," řekla politička a zdůraznila rozvoj zdrojů obnovitelné enregie a snížení emisí uhlíků během její vlády.



Ale vědec v ní jí nedovolil, aby tím skončila. Když se to poměřuje cílem snížit globální oteplování hodně pod 2 stupně Celsia, pokud možno na 1,5 stupně Celsia, řekla: "To, čeho jsme dosáhli, nestačí."



Pak jako politička dodala: "Jsem toho názoru, že jsem investovala do ochrany klimatu hodně energie". Pokračovala jako vědkyně: "Nicméně jsem vybavena dostatečným vědeckým povědomím, abych si byla vědoma, že objektivní okolnosti vyžadují, abychom nepokračovali nynějším tempem, ale abychom zrychlili."



Skutečný politik by použil své poslední tiskové konference k oslavě svého nástupce, anebo k slovní sabotáži jeho oponentů. Jenže Merkelová se nepřímo od svého nástupce Armina Lascheta, nového šéfa její CDU, distancovala, když zdůraznila, že celková míra nákaz covidu-19 by měla stále ještě hrát ústřední roli při rozhodování o karanténních opatřeních. Laschet považuje za důležitější měřítko počet pacientů na jipkách.



Když jeden novinář řekl, že nástupce Merkelové nerozumí ani problémům klimatické krize, ani mechanismu šíření pandemie, Merkelová odpověděla, aniž by použila Laschetovo jméno. "Myslím, že teď už všichni rozumějí tomu, jak funguje exponenciální růst." Zdálo se to být naprostým protikladem nadšeného vyjádření podpory.



Kompletní článek v angličtině ZDE

