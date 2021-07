Střípky z covidů 2

23. 7. 2021 / Petr Haraším

-Typicky ironický přehled pandemické situace ve světě očima Petra Harašíma

Řecko

Mnohokráte procvičená a prověřená akce rozvolni, uvolni a pak plač a běduj. A hlavně najdi pachatele, proč… proč další vlna, když jsme byli bestovní. Kolem 20. června Řecko bažící po solventních turistech zmírňuje, rozvolňuje a láká. Stačí přeci vše vypovídající antigenní test. Děti do 12 let jsou vítány bez omezení, žádný virus, natož virus koronavirus děti přeci nepřenášejí. Že ano? Očkovaní a postcovidoví rovněž spěchejte. Vše s důrazem na zdravotní bezpečnost. Koho – čí bezpečnost? Domácích obyvatel nebo bezpečnost přijíždějících cestovatelů, kteří pak rozvezou dárky po celém široširém světě?

V Řecku jsou lepší kabrňáci než naší paňáci. Mladému neočkovanému jedinci vnutí 150 Euro, když se nechá naočkovat. Náš skrblík Motýle nabízí v losovačce Apple a lacné krpále. To už je lepší ta kráva na Filipínách. Mám na mysli krávu coby hlavní výhru ve filipínské covidové očkovací loterii.

Jak to neočekávaně dopadlo v Řecku o pár dní později? Jak asi? Po necelých 14 dnech už tamní vládní politici bědují a zpřísňují. Omezují bary, hospody a diskotéky. Hrozí přísnými tresty. Za jeden den se nakazilo 1 800 lidí. Což je dost. Což je dost, když to porovnáme s Českem. V porovnání s Českem jsou ale celkové počty nakažených a mrtvých zhruba třetinové.

Filipíny pod jhem diktátora

Diktátor trumpovsko-bolsonarova střihu s nádechem k Hitlerovi, právník Duterte, se rozhodl, že pandemii rázně vyřeší. Lid se mu doma na Filipínách nechce očkovat, a když, tak se očkuje moc pomalu. Lid zavřít nebo v lepším případě je diktátor nechá naočkovat vakcínou pro prasata… nějakým Ivermektinem. Babiš ho nakoupil dost pro česká prasa… pro koho to vlastně ten náš premiér nakoupil? Doma v ČR nám teď Ivermektin hnije, může tedy náš Motýle zavolat na Filipíny a předražený, zato ale prošlý Ivermektin z Bulharska nabídnout za dobrou cenu. Telefon na Duterteho jistě má. Filipíny mají méně nakažených a méně mrtvých na Covid než mnohem menší republika Česká motýlica. Nicméně data jsou data a ráda podléhají datové kontrole diktátorů a jiných autokratorů.

Obě dávky na Filipínách dostalo cca 2 miliony lidí ze 110 milionů. V červnu na Filipíny dorazilo necelých 6 milionů dávek. Nejvíc čínského zázraku Sinovac. Celkem přišlo cca 14 milionů dávek, z toho 9 milionů čínského Sinovacu. To ovšem na žádné velké očkovací akce nevypadá. Pokud to byly všechny dvojdávkové, netřeba hovořit o nechuti k očkování. Je potřeba hovořit o diktátorovi, který neumí.

Na Filipínách rovněž pořádají očkovací loterie, jako náš premiér, ale místo tenisek tam losujou krávy. Školy se tam otevřou, až budou naočkováni všichni. Tolik asi k diktátorskému způsobu vzdělávání. Zřejmě tam rovněž nepotřebují maturity, jako v zemi zvané Agrozem.

O necelých 14 dní později. Na Filipínách se zastavuje očkování. Nejsou vakcíny. Čím to ten diktátorský populistický následovník vůdce chtěl lid filipínský očkovat? Stop stav je i pro první dávky zdravotníkům. Že mu ta populistická huba neupadne.

Barma

V Rusku vyškolení generálové asi moc rozumu nepobrali. Zřejmě to k výkonu masových vrahů není až tak moc potřeba. A tak generálové stíhají zdravotníky a lékaře, kteří vyjádřili svým postojem postoj k vojenskému puči v Barmě. Za spolupráci se svrženou demokratickou vládou se teď v Barmě rozdává velezrada. Zdravotnictví v rozkladu, státní nemocnice nefungují. Přesně tak si to představuje mutace Delta, která se právě v těchto podmínkách ráda šíří a víří. Přeplněná jsou krematoria. Očkování nabízí na Rusko napojená junta. Mnozí občané ho proto odmítají. Kdo se chce vyhnout zdravotnické péči od zfanatizovaných vojáků, ten volí domácí léčbu. Domácí léčba ovšem zahrnuje i shánění potřebných zdravotních prostředků, čemuž opět brání poblázněná vojenská diktatura. Při shánění prostředků ke zvládnutí nemoci tak leckdy někteří seženou vražednou kulku. Zbývají k léčení pak jen vitamíny a lidové léčebné rady. Opravdu jsme v 21. století? Opravdu jsou státy, které barmský zločinecký režim podporují? A proč prezident náš ležící spící právě tyto totalitní státy tak móc tuze rád? Proočkováno je sotva 5 % obyvatel, denně přibývá 5 až 8 tisíc nakažených a ze světa odchází téměř 250 až 300 lidí. Tedy pokud lze alespoň trochu věřit datům od žáků totalitních režimů. Barma Myanmar má 55 milionů obyvatel. Nakažených je tam cca 235 tisíc a zemřelo 5 480 lidí. Raději tam necestovat. I plně očkovaní cestovatelé musí do karantény.

Chile

Jak moc nestačí být očkovacím premiantem? Očkují tam jako diví, ale k metě 70 % ještě nedosahují. Vydali se cestou rychlých prvních dávek a dosáhli na 78 % naočkovaných. Obě dávky pak má cca 62 % občanů. Raději nesrovnávat s počiny našeho úspěšného Andreje Očkovce. V Chile umírají mladší generace a těhotné pacientky. Zdravotnictví nestíhá, jednotky intenzívní péče praskají. Možná by bylo vhodné říct Andreji a Adamovi, že tam zrovinka mají zimu a ať se tedy i u nás chystají na horší časy podzimní. Ještě ať přiberou Berana. Profesora Berana. A další promořitele. V Chile by se ministr Vojtěch také jistě dozvěděl, že první dávka nemá nic společného s bezinfekčností. Smutné je navíc to, že i zde prim v očkování hraje čínský Sinovac a zelenou má již ruský Sputnik. Víme, že jsou nejlepší, ale asi to soudruzi čínští a ruští nesdělili samotnému viru a jeho mutacím. Pro doplnění se očkuje i Pfizerem, ten je hlavně pro ženy a pro muže mají Astru. Nepochybně dojde na třetí dávky soudružských vakcín. Neví se, jaká mutace v Chile řádí. Možná Gamma, ale možná že peruánská Lambda a možná Delta. Jak si proti těmto mutacím stojí vakcíny od Kremlu a Pekinu se neví. Pro upřesnění, aktuálně má Chile 1,6 milionů nakažených a mrtvých na Covid cca 34 tisíc. Celkový počet obyvatel je cca 18 milionů. Andreji? Zase jsi horší. Špatně ty.

Ještě jedna zajímavost z této vzdálené země. V Chile mají velmi dobře propracovaný systém při vstupu do země. Možná i tím by se mohly naše proticovidové elity inspirovat. Zavedli tam zákaz vstupu do země pro ty, kteří pobývali v zemích, kde jsou nové mutace Covidu. Vstoupit mohou až po dalších 30 dnech. Ostatní při vstupu musí do desetidenní karantény. Prvních pět dní ve vládních karanténních ubytovnách, které si sami hosté zaplatí. Hotel si cestovatel vybírá ve vstupním formuláři alias zdravotním pasu a platí se předem. Po pěti dnech PCR test a kdo projde, tak zbytek karantény může prodlít v místě ubytování. Kdo ovšem neprojde, ten je umístěn do zdravotnického zařízení. I pohyb mezi regiony je v Chile značně komplikovaný. Navíc po dobu 14 dní musí cestovatel řádně vyplňovat zdravotní formulář. Přijde emailem, ale kdo nevyplní, ten bude pokutován. Před vstupem do letadla nutný PCR test. A kupodivu dobře radí, aby si cestovatel řádně prostudoval podmínky přepravců, které se mohou lišit od pravidel vládních. To pro naše cestovatele do Švédska. Všechny dokumenty kontrolují na letištích a cestovatel musí mít zaplaceno i pojištění na léčbu Covidu, a to minimálně 30 tisíc doláčů. Na letišti čeká další PCR test. Kdo projde, pokračuje do karantény, viz výše, kdo neprojde ten do zdravotnického zařízení. Po pěti dnech další test. Kdo projde, dokončí karanténu, viz výše. Zavedli výhody pro plně očkované. Plně očkovaní mají zelené pasy pro cestování po vlasti. Z toho by se Klaus und Landa asi zbláznili.

Austrálie

Premiant, který se pyšnil, ale už se nepyšní. Objevila se mutace Delta a Austrálie se vrací k lokálním lockdownům. Situace se zhoršila v celé Austrálii. Jedno z ohnisek bylo na velmi oblíbené pláži Bondi. Další zdroje jsou ze škol a z oslav. Premiant Nový Zéland raději uzavřel cesty do Austrálie. I když pokud očkuje podobně nedobře jako Austrálie, nic mu asi nepomůže. Přísná pravidla, přísné uzávěry, vynikající testování a trasování, ale na vakcinaci jaksi zapomněli. Obě dávky má sotva 5 % lidí, jednu dávku pak 24 %. Nenaočkováni jsou senioři a dokonce mnozí zdravotníci. Australané o očkování nejeví přílišný zájem. Potřebné proočkovanosti dosáhnou snad až na Vánoce roku 2022 nebo také vůbec. Spoléhali na Astru a zaspali při objednávání Pfizeru. Teď to dohánějí. Opět zavedeny roušky a omezeno shromažďování. Zavedeno povinné očkování pro zaměstnance karanténních hotelů a pro pracovníky pečující o seniory. Karanténní hotely jsou zřejmě největší ohniska Delty. Austrálie má 25 milionů obyvatel, přes 31 tisíc nakažených a 910 mrtvých na Covid. Slyšíš, Andreji, ty jeden Bestofcovidový Motýle?! Aktuální nákazu má na svědomí svědomitý neočkovaný neorouškovaný řidič, který se nakazil od posádky letadla. Takový vzor českých antirouškových a antiočkovacích aktivistů vlastenců. V Austrálii v lockdownech mají doporučeno býti doma, na nákup smí jeden člen domácnosti a vzdalovat se max 10 km od místa bydliště. Jen připomínám, že přírůstek nakažených je tam proti nám minimální. A další připomenutí se týká toho, že Austrálie má letošního prvního zemřelého na Covid.

Namibie

Další země Afriky v covidovém ohrožení. Nemocnice nestačí, krematoria nestíhají. Největší počet nakažených na světě, hnedle po sinovacovém Mongolsku. Namíbie má 2,5 milionů obyvatel. Nemá lékařský kyslík a nemá ani potřebné zdravotnické pomůcky. Průběh byl podobný tomu v ostatních zemích. Dlouho se nic nedělo, nepřibývali pacienti s Covidem, nedocházelo k šíření a pak bác. Vláda rozvolnila a uvolnila, občanům povolila bezmezně cestovat. Vakcíny nět. Jen pro doočkování druhé dávky. Ostatní smůla. Prosba o pomoc v Rusku a Číně. Zatím plně naočkováno sotva jedno procento lidí. Mohli bychom tam umístit naše Astry.

Turecko

Počátkem července hodně nařízení rozvolnili. Noční výletníci mohou nočnit, cestovatelé zdárně cestovat. Atatürkův lid nad 50 let se může přeočkovat. Míchat vakcíny mohou dle libosti. Pfizer či Sinovac. Tak proto přeočkování. Zas ten Sinovac. A to vážně rozvolňují, když Delta klepe na dveře? Denní přírůstek mají něco kolem 5 tisíc kousků. Vážně rozvolňují? Doufám, že Vojtěch důrazně prstíčkem varuje. Tři R ovšem zachovali. Na rozdíl od nás očkují tři měsíce po prodělaném Covidu. Náš Vojtěch povolil očkování ihned po prodělání. I přes námitky odborníků.

Senegal a Vietnam

Vietnamští obyvatelé znalí praktik a poměrů panujících v domácí komunistické straně a hlavně znalí ruské a čínské totalitní moudrosti, mnohdy váhají. Očkovat,nebo neočkovat? Než se nechat naočkovat Sputnikem V, nebo Sinovacem, prý to risknou s mutací Delta. Pověst ruských a čínských vakcín je vskutku úchvatná. Nebo úděsná? Nezbývá nic jiného, než přát si, aby promptně zahájili výrobu své vlastní vakcíny. Té by mohli snáze uvěřit v plném rozsahu. O budoucnost českých vakcín se odbornou privatizací alias výbornou zlodějnou odborně postaralo duo Klaus Zeman.

Senegalský občan má jiné starosti. Podle vyjádření místních může být problém v tom, že vláda poskytuje vakcínu zdarma. Když je něco zdarma, nic dobrého to nevěstí. Dále třeba připočíst i typické dezinformace a záměrné lži ohledně vakcinace. Rázem je možné očkování zdarma v nemožné situaci. Afrika smí doufat, že v senegalském Dakaru rychle poskládají zařízení na výrobu vakcín proti Covidu. Belgická farmaceutická firma hodlá spolu s Pasteurovým institutem v Dakaru do konce roku 2022 vyrábět vakcíny pro Afriku. Půjde o vektorové vakcíny a do konce roku 2022 by měli zvládnout 300 milionů dávek. snad to stihnou, než se objeví nějaká další škaredná mutace.

