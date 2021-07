Kontroverzní studie z roku 1972, že svět zkolabuje r. 2040, se přesně plní

26. 7. 2021

čas čtení 2 minuty





Gaya Herrington, holandská výzkumnice udržitelného rozvoje a poradkyně Římského klubu, vypracovala analýzu, která zkotrolovala srovnáním dnešních dat předpovědi z kontroverzní studie ze sedmdesátých let, která předpověděla, že jestliže bude svět pokračovat tak jako normálně, dojde ke kolapsu světové civilizace v roce 2040.



Jde o studii amerického MIT z roku 1972, nazvanou The Limits to Growth, Hranice růstu.



Herringtonová, 39, zjistila, že současná data jsou v souladu s předpověďmi z r. 1972, že hospodářský růst skončí koncem tohoto desetiletí a o deset let později zcela zkolabuje. Gaya Herrington, holandská výzkumnice udržitelného rozvoje a poradkyně Římského klubu, vypracovala analýzu, která zkotrolovala srovnáním dnešních dat předpovědi z kontroverzní studie ze sedmdesátých let, která předpověděla, že jestliže bude svět pokračovat tak jako normálně, dojde ke kolapsu světové civilizace v roce 2040.Jde o studii amerického MIT z roku 1972, nazvanouHerringtonová, 39, zjistila, že současná data jsou v souladu s předpověďmi z r. 1972, že hospodářský růst skončí koncem tohoto desetiletí a o deset let později zcela zkolabuje.





Je to vysoce aktuální, protože se vlády chystají po zvládnutí koronavirové pandemie vrátit k normální ekonomické praxi, jaká existovala dosud.



Analytička píše jasně: "Uprostřed globálního zpomalení a rizika, že v budoucnosti bude docházet k potlačenému růstu v důsledku klimatických změn, sociálních nepokojů a geopolitické nestability čelí málo odpovědných politických vůdců možnosti, že v budoucnosti bude růst limitován. A jen hlupák se snaží realizovat to, co je nemožné."



Herringtonová zjistila, že předpovědi studie z roku 1972 byly v podstatě přesné. Nicméně konstatuje, že ke katastrofálnímu vývoji nemusí dojít, je čas na změnu i ještě teď.



"Nedostatek zdrojů se neukázal být tak velkým problémem, jak si lidé mysleli v sedmdesátých letech, a růst obyvatelstva také nevyvolal tak velké problémy, jak se předpokládalo. V dnešní době je nejvážnějším problémem znečištění životního prostředí a jak přesně je to takové, jak na to poukazují klimatologové," konstatuje Herringtonová.



Technologický pokrok znamenal prostě jen to, že dnes efektivněji a z větší hloubky získáváme fosilní paliva a spotřeba a emise jen vzrostly.



Nutné je přejít k udržitelnému rozvoji. "Existuje udržitelný způsob jak vytvářet hodnoty a prosperitu, který také má obrovský ekonomický potenciál." Je ironické, že právě pandemie ukázala světu, co je možné.



"Jsme naprosto schopni udělat obrovské změny, jak jsme toho byli svědky v pandemii, ale musíme jednat teď, máme-li se vyhnout daleko větším škodám."



Podrobnosti v angličtině ZDE





1