Přívalové deště budou v klimatické krizi běžnější

27. 7. 2021

čas čtení 1 minuta





"Záplavy z intenzivních letních přívalových dešťů se v důsledku globálního oteplování budou dít častěji," varují klimatologové. Vláda, podniky i domácnosti se na budoucí škody musejí daleko lépe připravit než dosud, konstatol dr. Jess Neumann, hydrolog z University of Reading.

Bude nutno nově konstruovat budovy, zlepšit kanalizaci, která byla koncipována na daleko menší množství přívalových dešťů a vymyslet inovativní přístup, například porézní chodníky. Absence zeleně a zabetonování mnoha oblastí, aniž by bylo respektováno, že tam vznikají záplavy, vyvolalo v mnoha městech problémy, a je nutno to řešit.



Polsko například naprosto kontraintuitivně "renovovalo" náměstí v městysu v městysu Janów Podlaski tak, na náměstí vykácelo park skládající se z 94 stromů a místo parku vybetonovalo. Při slavnostním otevření "renomovaného" náměstí byla na betonu bez stromů takové vedro, že tam nemohly stát "osobnosti" z vládnoucí strany PiS.



Naproti tomu hlavní město Maďarska Budapešť zahájilo po revoluci v devadesátých letech systematické umistňování stromů do budapešťských ulic. Dnes je to nádherné. Proč to nemůžeme mít v Praze?



Problém je, že správa měst je nekoordinovaná a nikdo na tyto úpravy ani nepomyslel.



Podrobnosti v angličtině ZDE



