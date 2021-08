Občané z Evropské unie, kteří zažádali o trvalý pobyt v Británii, čelí hrozbě deportace

2. 8. 2021

Britské ministerstvo vnitra zřejmě porušuje mezinárodní dohodu o brexitu



Občané z Evropské unie, žijící v Británii, kteří po brexitu podle mezinárodní dohody o brexitu zažádali o trvalé povolení k pobytu, jsou ohrožení deportací. Je to v rozporu s ujišťováními od britské vlády a zdá se, že je to v rozporu s ustanoveními mezinárodní dohody o brexitu.

Britské ministerstvo vnitra zahajuje deportační řízení s občany Evropské unie, i když jsou schopni dokázat, že zažádali u britských úřadů o trvalé povolení k pobytu. Jakmile občan EU žjicící v Británii o toto trvalé povolení k pobytu zažádal, jeho právo pobytu v Británii má být respektováno.



Ministři z britské vlády opakovaně slibovali, že občané EU, kteří zažádají o trvalý pobyt v Británii před konečnou lhůtou 30. června 2021, budou mít i nadále právo pobytu v Británii, zatímco se jejich žádost zpracovává.



Britské ministerstvo vnitra však tyto přísliby nedodržuje. To je buď důsledkem administrativní neschopnosti tohoto ministerstva, anebo je to "zlovolná" snaha deportovat z Británie co největší množství občanů EU, za předpokladu, že to je jednodušší než deportovat například žadatele o azyl.



Dopis z právní charitativní organizace Bail for Immigration Detainees (BID) řediteli deportačního úřadu britského ministerstva vnitra, datovaný 29. července, poukazuje na to, že britské ministerstvo vnitra nepotvrzuje, že obdrželo žádosti o trvalý pobyt občanů EU v případech, kdy je zamýšlí deportovat z Británie.



BID varuje, že pokud do konce nadcházejícícho týdne nedostane uspokojivou odpověď, bude si oficiálně stěžovat u Evropské komise.



Právníci argumentují, že jde o důležité úsilí na ochranu práv občanů EU žijících v Británii po brexitu. Varují, že to, že britské ministerstvo vnitra nepotvrzuje příjem žádostí o trvalý pobyt, by nakonec mohlo postihnout tisíce osob.



V pátek 30. července získal jeden občan Evropské unie, kterého se snažilo ministerstvo vnitra deportovat, propuštění na kauci poté, co soudce akceptoval, že ten člověk nesmí být deportován, protože zažádal v Británii o trvalý pobyt.



Přesto však se ministerstvo vnitra snažilo propuštění tohoto člověka zabránit a neposkytlo žádnou omluvu ani vysvětlení, proč předtím tvrdilo, že neexistují žádné důkazy, že ten člověk zažádal o trvalý pobyt, a že ho proto může deportovat.



Pierre Makhlouf, právní ředitel organizace BID, konstatoval: "Zdá se, že britské ministerstvo vnitra předem rozhodlo o osudu některých občanů EU a zřejmě si myslí, že je lehké je deportovat. Avšak při tom porušuje právní požadavky a procedury. Velká Británie tím porušuje své povinnosti definované mezinárodní dohodou."



Jde většinou o žádosti o trvalý pobyt, poslané na papíře poštou namísto digitálních žádostí podaných na internetu. Papírové žádosti o trvalý pobyt podávají především zranitelní a marginalizovaní jedinci, včetně starých osob nebo osob ve vězení, kteří nemají přístup k počítači nebo k platnému průkazu totožnosti.



Jde zřejmě o značné počty osob. Například z 1500 vězňů londýnské věznice Wandsworth prison, asi 500 jsou občané EU.



