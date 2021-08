Německo: Zelení navrhnou ministerstvo ochrany klimatu

4. 8. 2021

čas čtení 1 minuta

Němečtí Zelení chtějí navrhnout zřízení ministerstva ochrany klimatu s mimořádnými pravomocemi v rámci spolkové vlády.

Pokud se němečtí Zelení po zářijových volbách stanou součástí vládní koalice, navrhnou zřízení ministerstva ochrany klimatu, které by v rámci vlády disponovalo právem veta.

Navrhované ministerstvo by mohlo vetovat návrhy z ostatních ministerstev jakéhokoliv charakteru, pokud by byly "nekompatibilní" s cíli Pařížské klimatické dohody o udržení globální změny klimatu pod hranicí 1,5 stupně Celsia, prohlásila kandidátka na kancléřku Annalena Baerbocková.

Strana dále navrhuje zřídit klimatickou skupinu, která by měla zrychlit rozhodování během prvních sto dní úřadování nové koalice. Tento úřad by měl být dozorován ministerstvem ochrany klimatu.

Dalšími nástroji by se měly stát "klimatický rozpočet" v rozsahu zhruba 15 miliard eur, zavedení vyšších poplatků za vypouštění uhlíkových emisí a uspíšení plánovaného výstupu z uhelné energetiky o osm let - do roku 2030.

Zelení jsou nyní v průzkumech druzí za konzervativní koalicí CDU/CSU, když se Baerbocková a nástupce Merkelové Armin Laschet střetávají v souboji o kancléřské křeslo.

Zelení na jaře krátce v průzkumech vedli, ale již dlouho zaostávají po sérii skandálů, které postihly kampaň Baerbockové.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

