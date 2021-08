Tornádo lámalo stožáry jako sirky – u Břeclavi a u Temelína

6. 8. 2021

čas čtení 6 minut

Podle všeho je nová rozvodna přesnou kopií již existující rozvodny, kterou tím pádem snad ani nepotřebujeme, když již jednu máme. Možná by potřebovala opravu, ale ta by jistě byla řádově levnější, než stavba úplně nové rozvodny. Spíše mi to tak připadá, že si někdo tak potichu chystá připojení na další dva jaderné bloky JETE, když pak tu jako starou rozvodnu za podstatně levnější peníz přezbrojíme a ty nové bloky do ní připojíme. Odpovídá to i prostorovému uspořádání, kde prostorová rezerva na dva bloky Temelína je vlevo od stávajících bloků a podobně i stávající rozvodna 400 kV je vlevo od té nové.





V každém případě mi připadá poněkud podivné, že sice nemůžeme investovat pár set miliónů korun na kabelové přípojky Temelína do rozvodny Kočín a do GIS rozvodny přímo u reaktorů, která by umožnila zálohovat obě přívodní vedení proti sobě v případě jakékoliv podobné poruchy, ale že máme tři miliardy korun na to, co vlastně ani nepotřebujeme, protože nikdo další bloky zatím neschválil. To mi připadá od státního podniku ČEPS, a.s., jako rozpočtová nekázeň a vyhazování peněz z okna.





Již nechci psát žádné další dopisy a žádám touto cestou příslušné poslance, aby interpelovali pana ministra průmyslu a obchodu Havlíčka, aby nám sdělil, kdo tuto investici připravil, jak ji zdůvodnil a kdo ji pak následně za MPO schválil. Pokud by se k tomu snad nikdo z pánů poslanců neodhodlal, tak já tedy panu ministrovi ten dopis napíši. Pan Čulík pak jistě rád zveřejní odpověď pana ministra zde v Britských listech. Veřejnost chce být samozřejmě informována, za co utratila ty tři miliardy korun.









Ing. Oldřich Maděra





MADĚRA, spol. s r.o.





jednatel

S pozdravem