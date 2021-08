USA: Demokraté už sami přiznávají, že v příštích volbách nejspíš přijdou o Kongres

9. 8. 2021 / Kristian Vagenknecht

čas čtení 1 minuta

Kongresman Sean Patrick Maloney, který předsedá výboru amerických demokratů pro kampaň do Sněmovny reprezentantů přiznal, že Demokratická strana podle jejich vlastních nejnovějších průzkumů ztrácí v klíčových obvodech tak "půl tuctu", tj. 6% procentních bodů na opoziční republikány.



(Což v překladu znamená, že demokraté tam na republikány ztrácí zhruba tak 12%, takže téměř jistě příští rok ve volbách do Kongresu přijdou o Sněmovnu reprezentantů i Senát. Vzhledem k tomu, že v dolní komoře drží většinu jen o tři hlasy a v Senátu jen díky hlasu viceprezidentky.)

Potvrzuje to i nemilosrdná historie amerických "midterms" voleb. Strana stávajícího prezidenta USA totiž ztratila křesla v Kongresu téměř v každých volbách, které se v polovině jeho funkčního období za poslední století konaly. Výjimkou byla například první administrativa Bushe juniora v roce 2002, kdy republikáni posílili, a to hlavně díky událostem 11. září.

Republikáni se přitom evidentně nebudou muset ani moc snažit být originální a vystačí si se svou proklamovanou taktikou obsadit na kandidátské pozice více "žen, příslušníků menšin a veteránů", protože s výjimkou počátečních úspěchů Bidenovy administrativy jako byl první vládní balíček stimulů a bezpodmínečné stažení vojáků z Afghánistánu se demokraté stejně nemají moc o co opřít. Voliči republikánů budou navíc i tradičně více motivovaní než voliči současného prezidenta, kteří jsou nyní relativně spokojení s tím, že Trump je pryč. Nemluvě o faktoru gerrymanderingu, který to demokratům v mnoha těchto obvodech ještě více ztěžuje. Tudíž strategie kulturní války zdá se bohatě postačí.

