Klima: Zpráva IPCC předvídá Střední Evropě potenciální katastrofu

11. 8. 2021

čas čtení 1 minuta

Střední Evropa bude změnami klimatu postižena výrazně hůře, než kolik činí světový průměr.

Mezivládní panel pro klimatické změny při OSN (IPCC) vydal zprávu zpracovanou 234 vědci a 195 vládami. Má tři části. První publikovaná v sobotu ukazuje, jak trvající lidmi vyvolané změny klimatu, včetně masivního použití fosilních paliv a emisí uhlíku, mohou vést k vlnám veder s devastujícími dopady a stoupajícími hladinami moří, napsal Tamás Vaski.



Pokud se úroveň emisí nezmění, všechny modely ve zprávě ukazují planetu oteplenou do roku 2050 o 1,5 stupně Celsia. Podle klimatoložky Střední Evropy a viceprezidentky IPCC Diána Ürge-Vorsatzové lze očekávat, že Střední Evropa na tom bude v budoucnosti výrazně hůře než průměr.

Podle interaktivní mapy IPCC bude Střední Evropa postižena 1,5 x hůře, než činí globální průměr. Podle Ürge-Vorsatzové je třeba okamžitě reagovat na "radikální" změny, jinak svět riskuje, že během dvou dekád překročí hranici "bezpečného" oteplení o 1,5 stupně.

Povodně v Belgii a Německu i lesní požáry v Jižní Evropě se mohou ve středoevropském prostoru v blízké budoucnosti stát součástí každodenního života. Zvýšené riziko požáru neohrožuje jen lidské životy a ekonomiku, ale také zemědělskou úrodu.

Podle klimatoložky by plán EU Fit for 55, který usiluje o snížení emisí uhlíku do roku 2030 o 55 %, měl být ještě ambicióznější, pokud má být dosaženo cílů Pařížské klimatické dohody.

EU přitom musí vzít v úvahu i rozvojové země, které nemají tolik možností omezit emise.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0