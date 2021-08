Putin nařídil "odstranit vymírání Ruska" do tří let

12. 8. 2021

čas čtení 2 minuty

Ruský prezident se chová, jako by dokázal dekrety zvýšit porodnost.

Minulé plány tohoto typu ukázaly, že vymírání se nezastavilo a naopak zrychluje - i když odečteme efekt pandemie.

Prezident Putin nařídil překonat vymírání Ruska v co nejkratším čase. Trend vymírání se v posledních pěti letech stále zrychluje.

Vláda má za úkol do roku 2024 "zabezpečit" kladnou dynamiku počtu obyvatelstva, uvádí zápis z Putinova jednání s kabinetem z 19. července.

Zmíněný cíl by měl být začleněn do Jednotného plánu dosažení národních rozvojových cílů, který budou ministři schvalovat do 1. října. Předchozí verze dokumentu z roku 2018 počítala s technologickým skokem, snížením chudoby o polovinu a začleněním mezi pět největších světových ekonomik.

Podle předchozí verze plánu měl úbytek obyvatelstva od roku 2019 klesat, ale došlo k opaku. Namísto snížení úbytku na 219 100 obyvatel se úbytek zvýšil na 317 300, ačkoliv klesala úmrtnost. Ovšem pokles porodnosti se zrychlil.

Na úrovni regionů statistika rýsuje plnohodnotnou demografickou katastrofu. Mezi rolníky úmrtnost převyšuje porodnost takřka dvojnásobně (569,8 tisíce proti 356,6 tisícům).

Bídných sedm let obyvatelstvu, z nějž polovina má příjem nižší než 27 000 rublů měsíčně, neumožňuje dobrou péči o děti. Zejména na venkově, kde počet narozených dětí dosáhl historického minima.

54 % dětí zemědělců žije podle Rosstatu pod hranicí chudoby. V rodinách s více dětmi po celé zemi je to srovnatelných 48 %.

Celkově žije v bídě 23,6 % ruských dětí. Mezi lety 2013-2019 jejich podíl vzrostl o 4,6 procentního bodu.

Porodnost za změněné období klesla o 24 % a přirozený úbytek obyvatel vloni dosáhl 1,127 milionu osob.

Podrobnosti v ruštině: ZDE

0