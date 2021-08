Scény paniky a zoufalství na letišti v Kábulu

16. 8. 2021

čas čtení 2 minuty





- V pondělí ráno docházelo na letišti v Kábulu k scénám paniky a zoufalství. Lidé se snažili dostat se na letištní plochu a utíkali přes ní ve snaze dostat se do letadel letících mimo Afghánistán. Američtí vojáci stříleli do vzduchu ve snaze jim v tom zabránit, "letadla jsou jen pro diplomaty, zahraniční občany a zaměstnance místních velvyslanectví".



- Všichni zaměstnanci amerického velvyslanectví v Kábulu byli evakuováni na letiště. - V pondělí ráno docházelo na letišti v Kábulu k scénám paniky a zoufalství. Lidé se snažili dostat se na letištní plochu a utíkali přes ní ve snaze dostat se do letadel letících mimo Afghánistán. Američtí vojáci stříleli do vzduchu ve snaze jim v tom zabránit, "letadla jsou jen pro diplomaty, zahraniční občany a zaměstnance místních velvyslanectví".- Všichni zaměstnanci amerického velvyslanectví v Kábulu byli evakuováni na letiště.





- Mluvčí Talibanu: "Válka v Afghánistánu skončila." Brzo bude oznámeno, jaký režim vytvoří Taliban v Afghánistánu. Jeden předák Talibanu oznámil tiskové kanceláři Reuters, že je dosud příliš brzo na to, jaký režim Taliban v zemi vytvoří. "Chceme, aby všechny cizí jednotky odešly, než začneme restrukturalizovat vládu," uvedl. Dodal, že bojovníci Talibanu v Kábulu byli varováni, aby neděsili civilní obyvatelstvo a dovolili jim obnovit svou normální činnost.



- Letecká společnost United Airlines oznámila v neděli večer, že mění trasy některých svých letů mimo Afghánistán.



- Drtivá většina kapitálu z Afghánistánu "není v zemi", a tak nemůže padnout do rukou Talibánu, citovala televize CNN amerického činitele seznámeného s těmito věcmi.



- Více než 60 zemí světa, včetně Spojených států, vydalo společné prohlášení, že Afghánci a cizinci, kteří chtějí opustit Afghánistán, musejí mít právo to učinit. Letiště a pohraniční přechody musejí zůstat otevřené.



- António Guterres, generální tajemník OSN, varoval před "vážným porušováním lidských práv".



- Spojené státy posílají do Kábulu dalších 1000 vojáků, čímž stoupá počet amerických vojáků v zemi na 6000. Mají zajistit bezpečný odchod amerických občanů a podpůrných afghánských zaměstnanců.



- Dosavadní afghánský prezident Ašraf Ghani utekl do Taškentu, hlavního města sousedního Uzbekistánu.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken přiznal, že k událostem posledních dní došlo rychleji, než Spojené státy očekávaly.



- Rada bezpečnosti OSN se sejde k jednání o Afghánistánu v pondělí v 10 hodin místního času.



- Činitel NATO uvedl, že všechny komerční lety z Kábulu byly suspendovány a dovoleno je startovat jen vojenským letadlům.



Zdroj v angličtině ZDE





1