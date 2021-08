Polsko: Další etapa nezadržitelného propadu do korupce a autoritářství?

Mezitím v Absurdistánu 188:

18. 8. 2021 / Tomasz Oryński

čas čtení 9 minut



Když chtěly Britské listy minulý týden psát o tom, že strana PiS ustupuje a podřizuje se rozhodnutí Evropského soudního dvora, doporučil jsem opatrnost. Dnes víme, že moje předpovědi byly správné: přestože polská vláda tvrdí, že nakonec zruší kontroverzní disciplinární komoru Nejvyššího soudu, která slouží k ukázňování soudců, kteří rozhodují proti vůli vlády, je to jen kouřová clona. Z doslechu se říká, že jej nahradí jiným tělesem, které bude dělat totéž, jen se bude jmenovat jinak, takže celá procedura bude muset začít znovu.

I když šéfka Nejvyššího soudu navrhla, že by mohla být ochotna pozastavit činnost dotyčného orgánu, nic takového se nestalo, ten orgán je stále v provozu a soudci, kteří byli obětí disciplinárního řízení za vydávání verdiktů proti vůli PiS, jsou stále suspendováni a nemohou se vrátit do práce navzdory rozhodnutí Nejvyššího soudu i navzdory verdiktům soudů, k nimž se odvolali. Oficiální odpověď polské vlády jasně naznačuje její rozhodnost dále „reformovat“ soudní systém v Polsku, přičemž vláda popírá, že by mohla zavést jakékoli změny „protože by to znamenalo porušení nezávislosti polského soudnictví“. V zásadě jde o diplomatický ekvivalent plivání do tváře, ukazování prostředníčku a smích.