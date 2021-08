Afghánci čelí bez naléhavé mezinárodní pomoci totální humanitární katastrofě, varuje OSN

22. 8. 2021

čas čtení 3 minuty





Afghánistán čelí "absolutní katastrofě", všeobecnému hladomoru, bezdomovectví a kolapsu hospodářství, pokud se mezinárodní společenství rychle nedohodne na naléhavé humanitární pomoci, varuje OSN světové politiky



Britská armáda uvedla v neděli ráno, že v tlačenici u kábulského letiště bylo ušlapáno sedm lidí. "Situace je tam nadále velice složitá." Uprostřed rostoucího hněvu nad chaotickým přístupem k evakuaci ohrožených osob bylo spěšně zorganizováno na začátek týdne jednání skupiny G7. Vysocí činitelé v Kábulu varují, že nejnovější chaos v kombinaci se suchem, obrovským množstvím lidí vyhnaných z domovů a ochromením hospodářství vzniká katastrofa, která vyžaduje okamžitou mezinárodní pomoc.

Britská armáda uvedla v neděli ráno, že v tlačenici u kábulského letiště bylo ušlapáno sedm lidí. "Situace je tam nadále velice složitá." Uprostřed rostoucího hněvu nad chaotickým přístupem k evakuaci ohrožených osob bylo spěšně zorganizováno na začátek týdne jednání skupiny G7. Vysocí činitelé v Kábulu varují, že nejnovější chaos v kombinaci se suchem, obrovským množstvím lidí vyhnaných z domovů a ochromením hospodářství vzniká katastrofa, která vyžaduje okamžitou mezinárodní pomoc.





Mary-Ellen McGroarty ředitelka Světového potravinového programu OSN pro Afghánistán, varuje, že nesmírně důležitá je nyní rychlá, koordinovaná mezinárodní akce. "Jinak už strašlivá situace se stane absolutní katastrofou, kompletním humanitárním neštěstím," dodala. "Potřebujeme dodat do Afghánistánu zásoby, nejen potraviny, ale také léky, materiál pro vytváření přístřeší. Potřebujeme peníze a potřebujeme je bezodkladně."



Jeden z vedoucích činitelů Tálibanu, mulla Abdul Ghani Baradar, přicestoval do Kábulu k jednání s afghánskými politiky včetně bývalého prezidenta Hamida Karzaie o utvoření vlády. Zatímco někteří činitelé Tálibanu přislíbili inkluzivní vládu, a nechali osoby jako ministra zdravotnictví a primátora Kábulu ve funkci, jeden vysoký činitel Tálibanu vyloučil jakoukoliv formu demokracie. U kábulského letiště dále vládne chaos a umírají tam lidé. Mnoho lidí s vazbami na zahraniční mocnosti a západní organizace nedůvěřuje příslibům Tálibanu, že bude vyhlášena amnestie.



McGroarty z OSN varuje, že už nyní je hladomorem ohrožen každý třetí Afghánec a více než dva miliony dětí jsou ohroženy podvýživou. Sucho vedlo k poklesu pěstování pšenice o 40 procent a afghánská měna kolabuje. Vysoká je také nákaza koronavirem.



"Jak na to pohlíží celý svět, za poslední dva měsíce došlo k eskalaci konfliktu - více než půl milionu lidí bylo nuceno opustit své domovy, 250 000 z nich od letošního května. Viděli jste, jak do Kábulu přišly desetitisíce lidí. Totéž se děje po celé zemi. Lidé opustili své domovy a své farmy. Lidi nemají možnost farmařit, je nebezpečné vyjít z domu. Nemají nic než šaty, které mají na těle. Naléhavě je nyní nutné uzavřít určitou formu příměří, a dovolit tak masivní zvýšení humanitární pomoci."



David Miliband, ředitel organizace International Rescue Committee a bývalý britský ministr zahraničí řekl: "Jde doslova o hodiny a dny, protože víme, že zanedbaná humanitární krize vyvolává politickou nestabilitu. Jestli si lidé myslí, že problémy Afghánistánu zůstanou v Afghánistánu, brzo uvidí, že tomu tak není."



Podrobnosti v angličtině ZDE





1