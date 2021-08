Neexistuje žádný "Talibán 2.0"

20. 8. 2021

Tvrzení Talibánu, že se změnil, jsou zřejmě uklidňující hlavně pro ty, kdo neznají jeho historii.

Když Talibán před 25 lety poprvé vyplenil Kábul, prohlásil, že mu nejde o pomstu, ale místo toho nabídl amnestii každému, kdo pracoval pro předchozí vládu. "Talibán se nebude mstít," řekl tehdy jeho velitel. V době tohoto slibu se bývalý prezident Muhammad Nadžíbulláh nemohl k věci vyjádřit. Talibán ho vykastroval, podle některých zpráv mu strčil zmrzačená varlata do úst a krátce poté ho pověsil na lucernu, napsal Graeme Wood.

Zprávy z Kábulu jsou zřejmě více uklidňující pro ty, kdo s uvedenou historií nejsou dobře obeznámeni. Talibán opět vyhlásil všeobecnou amnestii a požádal všechny, aby šli ráno do práce a připravili se sjednotit za talibánskou vládou, která bude vládnout podle islámského práva - ale možná, naznačil, ne tak tvrdě, jako když se proslavil v letech 1996-2001. Ženy mohou pokračovat ve vzdělávání, pokud budou nosit hidžáb, a Talibán zaručí lidská práva a svobodu projevu, tvrdí, pokud jsou v souladu se šaríou. (Spoiler: Talibán nevěří, že jsou v souladu.) Mluvčí Talibánu v rozhovoru souhlasil s přítomností televizní reportérky, které byla vidět tvář. Během předchozího talibánského režimu odrazovali od zobrazování lidské podoby a nepochybně by se nesrovnali s vysíláním ženského obličeje do celého světa.

Talibán teď kontroluje Afghánistán a jeho první prioritou je vyhnout se čemukoliv, co by mohlo připomínat chaos. V roce 1996 jeho lídr mulla Omar sdělil obyvatelům Kábulu, aby odolali pokušení uprchnout, že je Talibán udrží v bezpečí. Omar zemřel v roce 2013, ale jeho následníci - včetně jeho syna, který je vysokým vojenským představitelem Talibánu - nyní tvrdí přesně totéž. Zajistili, aby fungovala policejní telefonní čísla, a vyzývají zaměstnance, včetně policistů dříve loajálních k minulé vládě, aby se hlásili do služby. Afghánci z Kábulu, kterým se mi podařilo dovolat, tvrdí všichni totéž: Talibán je v ulicích a jedná nikoliv jako mstitel, ale jako garant veřejného pořádku. Nepopravují lidi na nárožích; místo toho pátrají po lupičích a těch, co dělají problémy. (Talibán se vždycky vracel k této základní roli, od svého vzniku. V 90. letech, když afghánský venkov sužovali lupiči na cestách, vrazi a znásilňovatelé, skupina získala první příznivce tím, že zajistila bezpečí cest a pořádek tam, kde vládla ta nejhorší anarchie.)

Ale ti, kdo se chtějí vyhnout nutnosti spořádat vlastní varlata, by se nejspíš neměli příliš shlédnout v přátelštějším, slušnějším Talibánu. Talibán je krutý, ale není hloupý - a velkomyslnost na počátku jeho vlády neznamená, že by byl nějak méně pomstychtivý než posledně. Z oblastí mimo Kábul - neboli mimo dohled světových kamer - přicházejí zprávy o hromadných popravách.

