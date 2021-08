Děsivé scény v Kábulu: Zoufalí Afghánci házejí děti přes ostnatý drát britským vojákům

20. 8. 2021

Lidé usilující marně o evakuaci z letiště se snaží zachránit alespoň své děti.

"Matky byly zoufalé, byli bity Talibánem. Křičely `zachraňte mé dítě` a házely děti na nás, některé z dětí spadly do ostnatého drátu. Co se stalo bylo hrozné. V závěru noci nebyl mezi námi muž, který by nebrečel," říká tiše důstojník výsadkového praporu.



Scény brutálního násilí se odehrály na jedné z cest k vojenské části kábulského letiště, odkud jsou tisíce lidí ohrožovaných džihádisty odváženy do bezpečí USA, Británií a dalšími vládami, informuje Kim Sengupta.

Vstup do hotelu Baron poblíž kábulského letiště se stal střediskem, kde se shromažďují Afghánci usilující o útočiště v Británii.

Cesta vede také k zařízením jiných zemí, které provádějí evakuace a mnoho z těch, kdo se zoufale snaží dostat pryč, oplývají nadějí mezi těmi, jimž se podaří dostat do letu, ale také zoufalstvím a hněvem v případě těch, kterým se to nepovede.

