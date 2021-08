Kdo srdci takému utěchy jaké dá? Čili nejedlý čučkařův hněv

22. 8. 2021 / Karel Dolejší

Prezident dal najevo značnou nelibost nad tím, že kontrarozvědka údajně odposlouchávala jeho poradce, který nedokázal ani za sedm let získat bezpečnostní prověrku.

BIS se hájí, že ve všech případech odposlechů postupovala podle zákona, se souhlasem soudu.

Brzy se dozvíme, kdo má pravdu.



Prezident Miloš Zeman se rozčiluje, že BIS odposlouchávala jeho poradce Martina Nejedlého. Ta uvedla, že ke všem případům odposlechů došlo na základě soudního povolení, tedy v souladu se zákonem.



Připomeňme, že Martin Nejedlý je poradcem prezidenta Miloše Zemana od roku 2014. Až dodnes si nicméně nedokázal obstarat bezpečnostní prověrku.

Pokud by BIS odposlouchávala prezidentova poradce bez soudního povolení, šlo by samozřejmě o bombu, která jí vybuchne do tváře. Jestliže ale soud odposlechy povolil, znamená to něco zcela jiného: Nemocný prezident, který evidentně již delší dobu ztrácí kontakt s realitou a zalyká se osobní nenávistí k šéfovi BIS Koudelkovi, si sám naběhl, poněvadž vyvolá enormní zájem médií a veřejnosti o podezřelé zahraniční vazby svých spolupracovníků.

Než se dozvíme, jak to přesně bylo se soudním povolením údajných odposlechů v prezidentově okolí, zůstane celá kauza jen otázkou "slovo proti slovu".

Tedy slovo renomované instituce proti vyjádření několikanásobně soudem usvědčeného lháře, "objevitele" bamberských kufříků, kompromatu na Buzkovou, piklů Muhammada Atty s iráckým velvyslancem v Praze, nacistického hradu Schwarzenbergovy manželky nebo neexistujícího Peroutkova článku.

Celá kauza tedy pro neseriózního Zemana rozhodně nevypadá dobře.

