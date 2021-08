Průběžné zpravodajství:

Koronavirus: Riziko krevních chuchvalců je větší po nákaze covidem než po očkování

27. 8. 2021

čas čtení 4 minuty



Nejpostiženějšími oblastmi nákazou jsou Praha-západ (30,86 nákaz na 100 000 obyvatel), Praha (29,96), Praha-východ (23,29), České Budějovice (22,38), Písek (22,35) Semily (18, 97), Jablonec nad Nisou (21,06). Ve čtvrtek 26.8. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 211 denních nákaz. V ČR do 26.8. zemřelo 30 399 lidí. V nemocnicích je 65 osob. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 678 544 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE

První dávkou bylo v ČR očkováno 5 720 913 osob, i druhou dávkou 5 457 629 osob.



- Polovina pacientů hospitalizovaných na covid má příznaky covidu ještě o rok později, zjistila studie.



- Z analýzy 29 milionů lidí vyšlo najevo, že nebezpečí nákazy covidem je daleko vyšší než riziko očkování vakcínami AstraZeneca a Pfizer. Jde o analýzu 29 milionů občanů Anglie, která srovnávala dopad vakcín a nákazy covidem. Zkoumala počet hospitalizací či úmrtí na krevní chuchvalce a na další nemoci krve během 28 dní od pozitivního testu na koronavirus anebo od prvního očkování. Studie zjistila, že po očkování oběma vakcínami vzniká určité riziko krevních chorob. Jenže z dat vyplývá, že v důsledku nákazy bylo 934 nadbytečných případů trombocytopenie na 10 milionů nakažených osob a po očkování vakcínou AstraZeneca bylo jen 107 takových případů na 10 milionů osob. Co se týče ischemických infarktů, infekce covidem jich způsobila 1699 na 10 milionů osob, vakcína Pfizer jen 143 případů na 10 milionů.



- Britští zdravotníci očekávají ostrý nárůst infekcí covidem během svátků, pondělí 30. srpna je v Británii volný den. Asi půl milionu lidí směřuje na hudební festivaly a do turistických center. Turistické okresy v jihozápadní Anglii Cornwall a Devon se už staly vážnými ohnisky nákazy, poté, co míra infekcí mezi teenagery se po festivalu Boardmasters zpětinásobila. I když očkovací program pomáhá potlačovat vyšší počty hospitalizací a úmrtí, činitelé varovali ve čtvrtek, že britské zdravotnictví v určitých oblastech čelí "bezprecedentnímu počtu pacientů" a že další nákazy by mohly narušit návrat žáků do škol příští týden.

- Rocková skupina Kiss zrušila své představení poté, co její zpěvák Paul Stanley, 69, měl pozitivní test na koronavirus. Skupina měla vystoupit v Pennsylvánii, ale kvůli covidu představení zrušila. Stanley je plně očkován, stejně jako celá tato rocková skupina a její techničtí pomahači. Stanley napsal na Twitteru, že mu nic není, není na jipce a že mu srdce dovoluje jezdit denně na kole na vzdálenost 40 km:





PEOPLE!!! I am fine! I am not in ICU! My heart allows me to do 26 miles a day on my bike! I don’t know where this came from but it’s absolute nonsense. — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 26, 2021



Podrobnosti v angličtině ZDE







Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

1

487

- Nakažlivější varianta delta vedla k nárůstu nákaz v USA a ochromila oživení zábavního průmyslu.- Světová zdravotnická organizace plánuje poslat koncem měsíce sto milionů dávek čínských vakcín Sinovac a Sinopharm do Asie a do Afriky, navzdory obavám, že tyto vakcíny jsou neúčinné,. V řadě zemí byly tyto vakcíny doplňovány posilujícím očkováním západními vakcínami.- Počet hopitalizovaných pacientů s covidem překročil ve čtvrtek v USA 100 000. Je to nejvyšší počet za osm měsíců. Šíření vysoce nakažlivé varianty delta ohrožuje americké zdravotnictví.-Nový Zéland rozšířil svůj celostátní lockdown do úterý poté, co bylo registrováno dalších 70 nákaz.- Britská rozhlasová reportérka Lisa Shaww, 44, zemřela letos v květnu na komplikace způsobené očkováním vakcínou AstraZeneca, konstatoval koroner. Zemřela tři týdny po prvním očkování.- Britské vládě se úspěšně podařilo utajit potenciálně explozivní komunikaci na What's App mezi ministry a Borisem Johnsonem z března 2020 o rozhodnutí posílat nemocniční pacienty do pečovatelských domovů, aniž by byli předem testováni na covid. Způsobilo to smrt obrovského množství lidí v pečovatelských domovech.- Německý městský stát Hamburk dovolí kadeřníkům, klubům, restauracím a náboženským institucím odmítnout vstup neočkovaným osobám či lidem, kteří nemají imunitu vzniklou nákazou.