Biden teroristům: Za ten atentát zaplatíte

27. 8. 2021

Joe Biden varoval organizátory dvojího sebevražedného atentátu v Kábulu, který usmrtil 13 amerických vojáků a 72 afghánských civilistů: "My vás najdeme a donutíme, abyste za to zaplatili."



V nejtemnější den svého prezidentského úřadu odmítl Biden prodloužit lhůtu pro evakuaci amerických jednotek z Afghánistánu, která končí 31. srpnem, ale přislíbil, že bude evakuovat všechny Američany, kteří chtějí odejít.





Americké jednotky byly v pohotovosti vůči dalším možným útokům Islámského státu, včetně možných útoků raketami či bombami umístěnými na vozidlech, které by se zaměřily na letiště, konstatoval generál Frank McKenzie, šéf amerického ústředního velení.



Biden byl údajně v situační místnosti se svým týmem pro národní bezpečnost, když přišly podrobnosti o teroristickém útoku. Tím se Bílý dům dostal do situace totální krize.



V televizním projevu národu Biden vyslovil poctu padlým, které označil za "hrdiny", kteří se "podíleli na nebezpečné, nesobecké misi zachránit životy druhých lidí", a pak přislíbil násilnou pomstu proti vedoucím činitelém Islámského státu, odpovědným za tento útok.



S chladnou zuřivostí řekl: "Těm, kdo dnes vykonali tyto atentáty - i všem, kdo přejí Americe škody - vězte toto: my vám neodpustíme. My nezapomeneme. My vás najdeme a donutíme vás, abyste za to zaplatili."



Řekl, že nařídil Pentagonu, aby "vypracoval operační plány k útokům na majetek, vedení a infrastrukturu organizace Isis-K". Dodal: "Budeme reagovat silou a precizně, v době, kterou si určíme my, na místě, které si určíme my, a v okamžik, který si určíme my. Máme určité důvody věřit, že víme, kdo to je - nejsme si tím jistui - a nalezneme způsoby jak je dostat, bez rozsáhlých vojenských operací. Ať jsou kdekoliv."



Smrt amerických vojáků velmi pravděpodobně naštvala americkou veřejnost a vyvolává domácí politický tlak na Bidena, jehož rozhodnutí stáhnout americké jednotky z Afghánistánu do 31. srpna vedlo ke kolapsy afghánské vlády i armády. V den tragédie truchlili republikánští politikové nad ztrátou životů a vyhnuli se nejostřejší kritice Bidena. Donald Trump uvedl v prohlášení: "Melanie a já posíláme svou nejhlubší soustrast rodinám našich brilantních a odvážných vojáků, jejichž povinnost vůči USA pro ně tolik znamenala. Myslíme také na rodinuy nevinných civilistů, kteří dnes zemřeli v divošském atentátu v Kábulu."



Někteří republikáni však byli ve své reakci agresivnější a dokonce požadovali, aby Biden odstoupil.



