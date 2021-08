Pokus oddělit Rusko od Číny nebude fungovat

27. 8. 2021

Současní rádoby Kissingerové prokazují, že vůbec nerozumí charakteru vztahů mezi Ruskem a Čínou.

Padesát let po přelomové Kissingerově tajné návštěvě Číny, která vedla k čínskoamerickému narovnání a stala se klíčovým obratem studené války, existuje nadbytek nových rádoby Kissingerů. Důležité hlasy vyzývají k přehodnocení amerického konfrontačního přístupu k Rusku a snaze hrát proti Pekingu moskevskou kartou, napsal Sergej Radčenko.

Argument se odvolává na zjevnou mocenskou nerovnost mezi upadajícím Ruskem a jeho ambiciózním a silnějším sousedem. Stephen Blank tvrdí, že tato "stále se zvětšující disparita... může časem umožnit [Spojeným státům] a jejich spojencům využít ruské pocity resentimentu a odporu vůči podřízenosti." Jen kdyby Spojené státy našly způsob, jak podpořit ruské obavy z Číny do té míry, že by mohlo, jak to nedávno formuloval Charles A. Kupchan, "opustit špatné manželství".

Navrhovaný americký přístup k čínsko-ruským vztahům spočívá na předpokladu, že Rusku vadí podřízené postavení tváří v tvář stále silnější Číně a že tento resentiment a nedůvěra Moskvy k záměrům Pekingu mohou být výhodně využity.

Předpoklad, že Spojené státy mohou oddělit Čínu od Ruska, je chybný. Na rozdíl od minulosti není čínsko-ruský vztah hierarchický a nevyžaduje od Ruska poslušné ustupování čínským přáním. Obě země jsou ideologicky na hony vzdáleny a žádná z nich nečeká, že by ta druhá přijala stejný světonázor. A konečně Čína a Rusko tvrdě pracují na tom, aby se vyhnuly třenicím, jak proto, že netouží po využití těchto třenic třetí stranou, tak proto, že správně chápou, že jsou odsouzeny k tomu být sousedy. Pokud je historie něčemu naučila, pak tomu, že je mnohem lepší být dobrými soused, než si jít navzájem po krku.

