Šílení Islanďani zřejmě podlehli náboženství o desítkách pohlaví

26. 8. 2021 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut

Je to hrůza, slušný člověk zažívá pekelná muka tlaku multikulturalismu, jehož zákeřnost je nekonečná. Když už zkousnete duhovou ulici v centru Reykjavíku, vedoucí přímo ke katedrále Hallgrímskirkja a vyrazíte do rurálních oblastí ostrova, zaútočí na vás ideologie posedlá právem na nesmyslnost zcela nečekaně ze střechy hospodářského stavení na samotě západních fjordů, nebo ze slepičího kurníku. Jakoby ani drůbež nemohla zažívat klid normality, jakoby se multikulturalismus snažil i přírodě vnutit svou zhoubnou ideologii popírající fakt, že samec je samcem a samice samicí. Ano, Island se nepochybně zbláznil, a je to už pěkných pár let: v roce 2009 se Jóhanna Sigurðardóttir stala první otevřeně homosexuální šéfkou vlády v soudobé světové historie. Tato dekadence a potlačování normality si pochopitelně vybírá svou daň. Společnost na Islandu je totiž nechutně