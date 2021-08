Stovky Britů nabídly po pádu Kábulu ubytování afghánských uprchlíkům

27. 8. 2021

čas čtení 1 minuta



Mnoho lidí začalo spolupracovat s charitativními organizacemi, které propojují uprchlíky a žadatele o azyl



Stovky Britů nabídky ubytování afghánským uprchlíkům ve svých domovech poté, co britská vláda zahájila evakuační lety po pádu Kábulu.

V srpnu nabídlo 998 britských občanů ubytování afghánským uprchlíkům prostřednictvím organizace Rooms for Refugees (Pokoje pro uprchlíky), komunitní ubytovací sítě se sídlem v Glasgow, která má na svém seznamu po celé Británii 10 000 hostitelů. Dalších 824 nabídlo ubytovat afghánského uprchlíka ve svém volném pokoji prostřednictvím jiné charitativní organizace, Refugees at Home.



Organizace Room for Refugees existuje už asi 19 let, řešila dopad syrské krize a během ní rozmístila asi 4000 uprchlíků v domovech britských občanů.



Nejistota zůstává ohledně toho, kde vlastně bude asi 10 000 afghánských uprchlíků, jimž bude poskytnut letos v Británii azyl, ubytováno a jak budou integrováni do britské společnosti. Ti, kdo v posledních týdnech přijíždějí, musejí strávit prvních 10 dní po příjezdu v karanténě v hotelech, protože v Afghánistánu zuří epidemie koronaviru.



Ředitelka organizace Rooms for Refugees Robina Robina Qureshi vyjádřila velké znepokojení nad plánem britského ministerstva vnitra umisťovat uprchlíky v hotelech poté, co tento týden vypadl z nezabezpečeného okna v hotelu v Sheffieldu pětiletý afghánský chlapec a zabil se.



