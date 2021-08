Strach a zuřivost v Kábulu: Britové a Američané se vykašlali na tisíce lidí, jimž hrozí od Talibánu smrt

27. 8. 2021

Tisíce lidí, kteří mají oficiálně právo přijít do Británie, čelí nejistému osudu. Osoby, na něž se západní spojenci vykašlali, zuří a mají strach a ostře kritizují "absolutně nekompetentní" záchranný plán Západu.



Britská vláda přiznala, že nejméně 1100 Afghánců nebude evakuováno včas, avšak někteří poslanci upozorňují, že je to obrovské podcenění reálných počtů ohrožených osob.



"Tento počet je zlomek celkového počtu a je to další facka do obličeje oněch odvážných Afghánců, kteří byli ochotni spolupracovat s Británii po dobu dvaceti let," konstatoval jeden poslanec, labourista Neil Coyle.



Jeden britský občan uvedl, že se už dva dny skrývá ve sklepě: "Myslíme si, že Talibán jde dům od domu a hledá kohokoliv, kdo má zahraniční pas. Bojím se o život." ZDE



Generálmajor Charlie Herbert, který třikrát sloužil v Afghánistánu, kritizoval rozhodnutí dovolit bývalému mariňáku Penu Farthingovi evakuovat z Kábulu svůj zvěřinec. "Vy jste jeho psům a kočkám dali přednost před deseti afgánskými rodinami, kteří se snažili dostat se do evakuace posledních 72. Jste naprosté svině. Nikdy vám to neodpustím," napsal na Twitteru. Ministerstvo obrany předtím uvedlo, že Farthing, který provozoval v Kábulu útulek pro zvířata, dostal povolení odletět soukromým letadlem.





