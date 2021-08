V Británii nyní umírá 100 lidí denně na covid. Jak jsou ta úmrtí rozložena věkově?

25. 8. 2021

čas čtení 2 minuty

- Ve srovnání s dobou, kdy nebyly vakcíny k dispozici, umírá nyní jen asi 7 procent lidí

- Stále umírá více mužů než žen

- Protože jsou starší generace proočkovány, umírá dnes daleko více mladých lidí než v předchozích vlnách

- I kdyby byla celá populace očkována, stále bude určité množství lidí na covid umírat. To neznamená, že vakcíny nejsou dramaticky účinné pro zabránění těžkého průběhu covidu a úmrtí na covid



Uprostřed druhé vlny covidu v lednu 2021 zemřelo na covid jen 11 procent lidí mladších 65 let. V posledních týdnech v Británii zemřelo na covid asi 25 procent lidí mladších 65 let.



Počet mrtvých je ale nyní v důsledku očkování daleko nižší. V týdnu končícím 13. srpna bylo v Británii registrováno 652 úmrtí na covid. V týdnu končícím 22. ledna 2021, kdy lidé ještě nebyli očkováni, zemřelo na covid 9056 osob.



Z 571 úmrtí registrovaných v Anglii a ve Walesu v týdnu do 13. srpna zemřelo 7 procent osob mladších 50 let. Vříjnu 2020 zemřela na covid jen 2 procenta lidí mladších pod 50 let.



Důvodem, proč starší lidi umírají méně častěji ve srovnání s předchozími vlnami covidu je účinnost britského očkovacího programu, který prioritizoval starší lidi. Mladší lidé nejsou očkováni stejně rychle jako starší, a důsledkem toho je relativní nárůst mladších lidí, kteří umírají.



I když jsou k dispozici drtivě přesvědčivé důkazy, že vakcíny jsou dramaticky účinné při zabránění vážnému průběhu nemoci a úmrtí, vakcíny nejsou dokonalé.



Z 1189 úmrtí potvrzených jako případy nákazou delta od 1. února 2021 a 15. srpna, asi 57 procent z nich bylo očkováno druhou dávkou nejméně čtrnáct dní před úmrtím.



Vzhledem k tomu, že je v Británii nyní většina dospělé populace plně očkována, ti, kteří umírají, budou pravděpodobně očkováni. I kdyby všichni byli plně očkováni, někteří lidé budou přesto umírat - to ale neznamená, že vakcíny nejsou účinné při snižování počtu úmrtí.



Muži jsou úmrtím na covid ohroženější než ženy. Z 571 úmrtí registrovaných v Anglii a ve Walesu v týdnu do 13. srpna bylo 59 procent mrtvých muži.



Podrobnosti v angličtině: ZDE





