Britští výzkumníci zaznamenali pokles imunity u plně očkovaných osob

25. 8. 2021

Nejpostiženějšími oblastmi nákazou jsou Praha (27, 56 nákaz na 100 000 obyvatel), Praha-východ (26,46, Praha-západ (27,58), České Budějovice (25,43), Semily (23,03), Jablonec nad Nisou (21,06)). V úterý 24.8. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 250 denních nákaz, od včrejška je to nárůst o 44 osob. V ČR do 24.8. zemřelo 30 387 lidí, od včerejška je to nárůst o dva mrtvé. V nemocnicích je 64 osob, od včerejška je to nárůst o 6 hospitalizovaných. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 678 083 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE

První dávkou bylo v ČR očkováno 5 707 235 osob, i druhou dávkou 5 406 973 osob.



- Ochrana, kterou poskytuje očkování dvěma dávkami vakcín Pfizer/BioNTech a Oxford/AstraZeneca začíná po půl roce klesat. Vakcína firmy Pfizer je z 88 procent účinná pro zabránění covidu měsíc po druhé dávce. Po pěti až šesti měsících její účinnost klesla na 74 procent. Vakcína AstraZeneca poskytuje jeden měsíc po druhé dávce 77 procentní ochranu proti infekci. Po čtyřech až pěti měsících ochrana klesla na 67 procent. Tato analýza zkoumala 1,2 milion testů a účastníků. Analýza v reálném světě by zaznamenala menší ochranu než klinické testy, a vakcíny nebyly testovány na nyní dominantní variantu delta. Profesor Tim Spector, hlavní výzkumník této studie, konstatoval: "Podle moho názoru by mohlo při nejhorším pravděpodobném scénáři dojít k tomu, že u starých lidí a u zdravotníků poklesne letos v zimě ochrana pod 50 procent. To může znamenat zvýšení počet hospitalizací a úmrtí."



- Anglické rodiny, které přišly v důsledku covidu o rodinné příslušníky, požadují zahájení celostátního nezávislého vyšetřování, co se zhatilo při boji proti pandemii před koncem letošního roku. V ČR, kde zemřelo daleko více osob na covid per capita, nikdo žádné nezávislé vyšetřování nepožaduje.

- Rostoucí počet amerických okresů ruší osobní učení ve školách v důsledku nárůstu nákaz.

- Obchodní dohoda mezi Brazílií a firmou Pfizer o dodávce vakcín byla zveřejněna. Je to poprvé, kdy byla taková dohoda mezi státem a farmaceutickou firmou odtajněna.

- Řecká vláda oznámila, že neočkované osoby nebudou mít přístup do restaurací a zábavních podníků v uzavřených místnostech.

- Posilovací očkování bude zřejmě nutné jen pro asi 40 procent osob, které mají potlačenou imunitu, vyplývá z předběžných dat britské studie.





- Anglické rodiny, které přišly v důsledku covidu o rodinné příslušníky, požadují zahájení celostátního nezávislého vyšetřování, co se zhatilo při boji proti pandemii před koncem letošního roku. V ČR, kde zemřelo daleko více osob na covid per capita, nikdo žádné nezávislé vyšetřování nepožaduje.



- Rostoucí počet amerických okresů ruší osobní učení ve školách v důsledku nárůstu nákaz.



- Obchodní dohoda mezi Brazílií a firmou Pfizer o dodávce vakcín byla zveřejněna. Je to poprvé, kdy byla taková dohoda mezi státem a farmaceutickou firmou odtajněna.



- Řecká vláda oznámila, že neočkované osoby nebudou mít přístup do restaurací a zábavních podníků v uzavřených místnostech.



- Posilovací očkování bude zřejmě nutné jen pro asi 40 procent osob, které mají potlačenou imunitu, vyplývá z předběžných dat britské studie.



