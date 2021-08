Kremelské pastorále: Dohnat a předehnat, nebo ne?

30. 8. 2021 / Petr Haraším

Kreml sklízí, co jeho petrohradští trollové za rok a půl zaseli a vypěstovali. Sklizeň to je vskutku nadměrná. Očkovací mety jsou světově vědecky jasné a potvrzené. Ovšem na Rusy panují jiné podmínky. Svět akceptuje a potřebuje nejméně 70% naočkované populace k dosažení stádní imunity. Navíc jen u původní formy nákazy. Nicméně Kreml si dal jiné stachanovské cíle. Chtěl dosáhnout do konce června 20% naočkovaných. Ať okolní svět vidí, co Kreml umí. Ale ani tak to Vláďa nedal. Kreml sklízí, co jeho petrohradští trollové za rok a půl zaseli a vypěstovali. Sklizeň to je vskutku nadměrná. Očkovací mety jsou světově vědecky jasné a potvrzené. Ovšem na Rusy panují jiné podmínky. Svět akceptuje a potřebuje nejméně 70% naočkované populace k dosažení stádní imunity. Navíc jen u původní formy nákazy. Nicméně Kreml si dal jiné stachanovské cíle. Chtěl dosáhnout do konce června 20% naočkovaných. Ať okolní svět vidí, co Kreml umí. Ale ani tak to Vláďa nedal.

30 milionů z 146 milionů do půli června. I to bylo nad síly Putinovy. Kde je těch 60% slíbených do podzimu? Tento podzim to nebude. Možná příští, ale i ten je vážně ohrožen. Prezident ani politici za to nemohou. Ani dezinformace z Petrohradu. Ani znalost ruských občanů o kvalitách ruské výroby. Nicméně nepochyboval bych o tom, že viník nakonec bude dopaden, usvědčen a popraven. Je to takový národní zvyk. Taková kremelská tradice. A kdy se chtějí dostat s jejich čtyřmi vakcínami k nějakým vysokým číslům? Neví asi nikdo. Nepomohl ani šéf Putin. Na konci června oznámil, že se nechal očkovat. Ovšem v dubnu Putin přísahá, že dostal (asi 14. dubna) druhou dávku neznámé vakcíny proti Covidu 19. První dávku obdržel tedy 23. března. Vše tajné. Tajná vakcína, tajné prostředí a tajný výsledek.





Vědí, že lží je živ Kreml?



Přiznám se. Nerozumím těm kremelským bajkám. První vakcína, druhá vakcína, třetí a čtvrtá. Nosní sprej pro dítka školou i neškolou povinná. První vakcína pro mazlíčky všeho druhu a tvaru. Další čtyři vakcíny na cestě.



A teď prvního července v Rusku mnohdy začínají teprve s druhými dávkami některé z vakcín. Které z vakcín? No to je složité. Jde si takhle ruský občan v dobré víře pro Sputnik V a s obvyklou vnitřní nasraností odchází naočkován EpiVacCoronou. Ovšem jde s úsměvem. Mohl přeci dopadnout hůř, mohl být nezákonně testován nějakým novým preparátem. A nebyl? Vždyť právě byl.



Přiznám se znovu. Nerozumím tomu. Rozdíl mezi dávkami v Rusku je až šest měsíců. Asi dle toho, jak jim to tam roste. Bude se teď přeočkovávat pro posílení, ale. Ale nejde o třetí dávku, jde o dávku druhou. Ovšem nikoli druhou dávku první vakcíny. I když přeočkování druhou dávkou je honosně zváno novým naočkováním, aneb očkují se podruhé první dávkou. Druhá jednoduše není. Už jsem se přiznal, že nerozumím. Aktuálně čtu knihu od Ruperta Sheldrake Přítomnost minulosti o morfických polích a o morfických rezonancích a připadá mi to mnohem snažší než porozumět Kremlu. Pokud porozumět Kremlu vůbec lze. Vždyť se v tom lhaní musejí ztrácet. Zpět tam. První dávka ruské vakcíny proti Deltě nezabírá. Přišli na to. Nicméně říkat to takhle glasito? Na přeočkování je dostupný jen Sputnik V ve formě první dávky a Sputnik Light. Což je vlastně skoro to samé. Další důkaz faktu, že druhá dávka dvouvektorového Sputniku V neroste a není k dispozici. Jaká je tudíž účinnost Sputniku V, když se nepodá druhá dávka s odlišným adenovirem? Jaká je účinnost, když výrobce stále šachuje s rozpětím dávek? Byl přeci Sputnik V zaregistrován v Rusku a v dalších desítkách, pardon, ale zpitomělých zemí jako dvouvektor? Či ni?



Není náhodou problém opakovat dokola první dávku s tím, že druhý vektor někdy bude? Účinnost je tedy nižší než vyšší a neznámá, ale vždy lepší než vakcíny západní. Studie dokládají, že dvoudávkové vakcíny MRNA i vektorové jsou plně funkční až po druhé dávce. Takto je vědci a lékaři vyvíjeli, takto je testovali a také takto je přeci registrovali.



I přes tyto potíže, které si Kreml svou stupidní vakcínovou diplomacií a ještě víc stupidnější trollskou vizí sám přivodil, doufají, že i tak dosáhnou kolektivní imunity. Jestli v tomto desetiletí, nebo v příštím, agentury neuvedly. A to jim zatajili, že na Deltu s 60% mohou zapomenout.



K tomu se pak hodí následující vyjádření myslitele Putina… “nezapomeňte, milí občané, že ruské vakcíny jsou nejspolehlivější a nejbezpečnější na celém světě. Důkazů netřeba, data nejsou a za kvalitu a efektivitu hovoří výsledky. Výsledky vidíme. České důchodce může kremelský vládce obelhat, s přírodními zákony to bude mít mnohem těžší.





Jistota je jistota



Pro jistotu jsou v Rusku západní vakcíny zcela zakázané, pročež Rusové mají největší zájem o CoviVac. Ony jsou v Rusku v podstatě zakázány i vakcíny čínské, respektive najatí úředníci zdržují postup registrace. Zdržují tak, aby to zdržení bylo trvalé.



CoviVac? Pár vět se hodí. Je to virová inaktivovaná vakcína. Dvoudávková. Odstup mezi dávkami je 14 dní. Pokud budou dostupné. Není to nějak málo? V Rusku registrována 20. února 2021. Účinnost neznámá. Třetí fáze, jak zvykem v zemi Putina, zatím není. Vakcína je podobná inaktivované vakcíně proti obrně. Třetí fáze klinických testů začala. To je přeci dobrá zpráva, že začala. Konec má být na konci roku 2021. První i druhé fáze klinické studie se účastnilo 200 pečlivě vybraných dobrovolníků. Třetí fáze je pro 3000 lidí. Tradičně se očkuje bez uzardění ihned po Putinově schválení. Dle výrobců bylo vyrobeno letos jen 352 tisíc CoviVac vakcíny. Vakcína CoviVac je celobuněčná inaktivovaná. Má menší vedlejší účinky. Než co? Sputnik a další ruské vakcíny přeci žádné vedlejší účinky nikdy neměly, natož aby po nich někdo natrvalo odešel. Ten případ s ruskou rodinou, která po vakcinaci některou z domácích vakcín odešla do nebe, se zatím šíří jen po sítích a vše kolem bedlivě střeží tajné služby.





Odlehčeme… Sputnik Light byl pro nouzové použití schválen v květnu. Schválen v Rusku. Účinnost Sputniku Light je 78,4 až 83 a někdy i víc %. Tohoto krásného výsledku dosáhli v Argentině na osobách 60 až 79 let i v Rusku na jiné populaci i na jiné mutaci. Krásný výsledek. Sputnik Light užívá stejný adenovirus 26 a má podobný design jako Johnson&Johnson. Povzbuzující zprávou je, že Sputnik Light je jednodávkový, a tudíž se jej netýkají zcela smyšlené lži o replikacích v druhé dávce Sputniku V s adenovirem 5.



Výrobci Sputniku Light neposkytnou žádná data k přezkumu. Tradice je tradice. Není tedy zřejmé, jak dlouho imunita po aplikaci Lightu vůbec vydrží. Není rovněž známo, jak se Sputnik Light popasuje s Deltou. Proti Betě je sice účinný méně, ale stále víc než ostatní vakcíny. Ovšem to jen tvrdí Kreml. Dál tvrdí, že po aplikaci Sputniku Light nebyly zaznamenány žádné závažné vedlejší účinky. Otázkou ovšem zůstává, co je pro Kreml závažný vedlejší účinek. První a druhá fáze klinických testů byly spuštěny v lednu 2021. Třetí fáze následovala v únoru. Efektivita Sputniku Light byla odvozena z dat očkování první dávkou Sputniku V u lidí, kteří byli očkováni od prosince do dubna. Alespoň ušetřili čas a zkoumání. Výrobce pak nějak účinnost jednoduše stanovil, tečka. Asi byla stranická schůze. Imunita nastupuje týden po vakcinaci a maxima dosahuje po dalších třech týdnech. Funkční má být 3, 4 nebo až 5 měsíců. Račte si vybrat. A pak? Pak zřejmě přeočkovat. A pak?





Příkladná péče



Zlá a lhavá videa ukazují, že v Rusku se o covidové pacienty dobře nepostarají. Mají jich plné chodby. Jeden pacient vedle druhého. Naštěstí alespoň matraci dostanou. Statečné úřady se nebojí a hlásí největší počty nakažených a mrtvých od února. Denní čísla jsou od půli června skoro totožná, takový tam panuje pořádek. Kde jsou italské televize, aby pečlivě dokumentovaly a splatily tak Kremlu dluh? Kolika je potřeba násobit, abychom se alespoň přiblížili k pravdivým číslům? Bude stačit 2x, 3x, nebo i víc? Nebude a nestačí.





Jak se starají o pacienty, kteří neodpovídají tradičním křesťanským rodinným hodnotám?



Patří do prioritní skupiny, ale v Rusku s nimi zacházejí… no jako v Rusku. Pacienti HIV pozitivní v Rusku vakcínu leckdy nedostanou. A to je Rusko bráno jako země s epidemií až pandemií HIV viz Jekatěrinburg či Irkutsk. A to je Rusko bráno jako civilizovaná země.



Rusko, které má minimálně 1,2 miliony HIV pacientů se zdráhá právě tuto skupinu naočkovat. Experti dodávají, že toto číslo je potřeba násobit minimálně třemi. Čili až 3,5 až 4 miliony obyvatel trpí touto nemocí. Z pohledu vakcín nic očkování nebrání. Proč někteří lékaři poruší své přísahy a odmítnou pacienta naočkovat? Chci doufat, že se jedná jen o některé stupidní lékaře a že se nejedná o kremelskou výzvu.



Nemocným HIV výrobce vakcín Moderna slibuje mRNA vakcínu i proti jejich nemoci. Snad ji Rusko pro své bližní zajistí. Snad.





Pastorále ale…



Možná leccos vysvětlí přístup ruské pravoslavné. Ilarion prozradil, že ten, kdo se nenechá očkovat, se dopouští hříchu. Jakého, kterého, čího, se nevyjádřil. Hřích bude trvalý. Protože se dotyčný nenechal očkovat, nebo nenechal očkovat blízké a zapříčinil tak nákazu dalších, spáchal hřích. Když do sčotu hodíme neoficiální čísla nakažených a zemřelých na Covid pro Rusko, tak aby rozšiřovali peklo i s předpeklím a zapeklím. Dřevo pod hříšné kotle ani Číňané z Dálného východu nebudou stačit těžit. Asi bude potřeba dřevěný Hell Stream. Do pekelných hlubin poputují i mnozí církevní hodnostáři, protože právě ti pořádali nesčetná procesí nenaočkovaných oveček. Ilariona je třeba veřejně pochválit, nechal se totiž naočkovat již v srpnu loňského roku. To je, panečku, víra v Rusko, Putina a vůbec. Dokonce je i pokrokový. Hlídá si hladinu protilátek a božsky usoudil, že jedna dávka sotva schváleného Sputniku V mu bude stačit. Ovšem za příkladnou propagaci očkování je nutné Metropolitu Ilariona pochválit před nastoupeným sborem čertů. Zpět k HIV pozitivním. Když je nechtějí lékaři očkovat, tak pak výše zmíněný hřích páše doktor, nebo po vakcíně toužící pacient? Jen aby v tom měl šéf pekla pořádek.





Věřte, uvěřte



Jedna studie za druhou. Další studie a další. Sledují a posuzují účinky vakcín na mutaci Delta. Pfizer má takové číslo, v jiné studii číslo onaké a támhle zase trochu jiné. Astra a Jansen popisují a hovoří o tom, jak je jejich vakcína na tom vzhledem k jednotlivým mutacím. Kolik zde a kolik jinde. Kolik pro tuto věkovou a kolik pro věkovou nižší, vyšší. Jenže vše k ničemu. Stačí, aby vystoupili mediální zástupci výrobce Sputniku V, a svět se dozví, že Sputnik je nejúčinnější ze sledovaných vakcín proti variantě Delta. A důkazy? Kdo vlastně potřebuje důkazy?! Kdo by po 100 letech kremelských lží ještě nevěřil? Kreml stvořil svět 2.0, kde není nutno věřit, svět, kde je nutno nevěřit.



Už ne rozpětí 21 dní, nikoli 42 dní a ani 90dní. Rovnou to zdublujeme na 180 dní a něco nalžeme. Třeba tuto. Nesouvisí to s tím, že neplníme dodávky pro zahraničí, nijak to nesouvisí s tím, že musíme přeočkovávat první dávkou, vše děláme pro zvýšení imunity po první dávce vakcíny Sputnik V. Věřte, nevěřte.





Datalálie



Vypadá to, že ašibka způsobila menší problém. Někdo hlásí tak, jiný jinak a o stupeň výš to vždy trochu sníží, aby se těm číslům dalo nevěřit. Podle vládních QR kódů vyšlo aktuálně najevo, že snižovali dost a ještě víc. Vyšetřování nezávislých médií ukázalo ne na 6 milionů nakažených Covidem v Rusku, nýbrž na 29 milionů. Rozdíl, že ano? Nicméně v Rusku žádný problém. Dokonce ani odborníci v Rusku se nijak necukají. Jen dodávají, že to těch oficiálních 6 milionů asi tedy není. Při propojení databází z důvodu užití QR kódů pro možnost vstupu do barů a jinde, čísla nevěřila sama sobě. Z QR kódů lze totiž vyčíst kolikátý v pořadí a kdy se daný jedinec nakazil. Data nemusí být zcela přesná, ale nebudou na druhou stranu zcela nepřesná. Oficiální místa zaujala postoj ryze kremelský. Čísla už nezpochybňují, ale novináři si popletli počet očkovaných s počtem nakažených. Dobrý pokus, avšak novináři z Meduzy se jim vysmáli. Asi tak… chachacha. Vrchnosti z vládních míst nedošlo, jak hloupě lžou. Dle expertů je ovšem číslo 29 milionů hodně. To tak prý nemůže být. Proč by tomu tak nemohlo být, to nijak nedodali a neosvětlili.





Z veřejných zdrojů pohledem nevidomého





