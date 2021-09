Bidenova afghánská politika: Špinavý zmatek

1. 9. 2021

čas čtení 1 minuta

I když lze souhlasit s obecným záměrem Bidenovy afghánské politiky, jeho konkrétní provedení není možné ospravedlnit.

Označit toto stahování za špinavý zmatek není totéž jako říci, že Bidenova politika je špatná. Jeho rozhodnutí opustit Afghánistán je správné a (jak jsem ukázal) je i tím, co si americký lid přeje. Avšak provedení této operace bylo postiženo organizačními a byrokratickými lapsy, u nichž nevíte, jestli se smát, nebo se jich děsit: Ministerstvo zahraničí těsně před evakuací nabízelo pracovní místa a americké ozbrojené síly předaly seznam afghánských spojenců Talibánu, abychom jmenovali jen dva příklady. Provedení politiky, kterou Biden po léta podporoval, vypadá jako naprostá improvizace národně bezpečnostní byrokracie, která chtěla předstírat, že nemá ani ponětí o tom, že Biden přijme toto rozhodnutí, napsal Tom Nichols.

Tato operace by nikdy neproběhla hladce, ale po největších ztrátách v jednom dni za deset let budeme chtít vědět, zda to muselo být až tak zlé. Naléhavější otázkou však je, co udělat dál. Obviňování může být uspokojující, ale není to politika.

V tuto chvíli se zdá, že prezidentova politika je stejná jako před pár dny. Americká veřejnost si přeje návrat z války v Afghánistánu a to zůstalo Bidenovým cílem. Nicméně kromě toho průběh příštích týdnů, ale i jen příštích dnů, není o nic jasnější, než byl před útokem na kábulské letiště. Zdá se, že jsme uvízli v zavedené americké tradici improvizovaného vymotávání se z problémů - a v tuto chvíli může jít o vše, čeho jsme vůbec schopni.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

