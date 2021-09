Nedůslednosti českého jazyka z pohledu laika

3. 9. 2021 / Aleš Zuzaňák

Je zřejmé, že do českého jazyka pronikaly a stále pronikají vlivy cizích jazyků. Nejzřetelnější je to v oblasti IT a ekonomie, kdy český jazyk nestihá počešťovat celosvětově přejímanou odbornou terminologii. Například na vývěsních štítech různých služeb je možné číst nápisy „Naplňování cardtridgí nebo kartridží“. V PS ČR se projednával německý termín tzv. „kurzarbeit“, ačkoliv převážná část ekonomické terminologie je v češtině nebo má anglický základ.

Člověk by očekával, že se také objeví termín „gastarbeiter“, ale místo toho se používá v televizích výraz „agenturní pracovník“.

Ve sdělovacích prostředcích se například USA čte „u es a“, ale FBI se zásadně čte „ef bí aj“. Rovněž PCR test je čten „pí sí ár“ test, i když k tomu není žádný důvod zkratku spelovat anglicky.

Nebo se setkáváme s výslovností ostrova Hvar jako“ hvar“ a ne „chvar“, přestože chorvatština nemá ch a písmeno h čte jako ch. Tento příklad s ostrovem Hvar se dá omluvit tím, že čeština běžně počešťuje názvy cizích míst a měst.

Chybuje se bohužel také v pravopisu.

Když jsem koncem devadesátých let minulého století napsal větu „Česká pojišťovna, a. s., vytvořila nový pojistný produkt“, byl jsem poučen, že to není dobře, protože v obchodním rejstříku je pojišťovna zapsána v rozporu s pravopisem pod názvem Česká pojišťovna a.s. a že věta má podle toho vypadat „Česká pojišťovna a.s. vytvořila nový pojistný produkt“.

Je zajímavé, že takto špatně zapsaných společností je v obchodním rejstříku spousta. Pokus nechybí čárka a mezera za názvem firmy, pak většinou chybí mezera mezi písmeny označujícími typ společnosti, například chybně a.s. místo a. s. Je to patrně dáno vlastnostmi textových editorů. Přepisovat tisíce zápisů by vyžadovalo velké úsilí a mohlo by se udělat mnoho chyb. Zde by proto měl Ústav pro jazyk český AV ČR zasáhnout a povolit výjimku, aby se hned v počátcích podnikání negeneroval zárodek nepřesnosti. Je přece známo, že jediné zamávání motýlích křídel může na druhém konci světa způsobit nějakou pohromu.







