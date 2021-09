Analýza: americké nálety počínaje 11. září 2001 usmrtily desítky tisíc civilistů

9. 9. 2021

Podle zprávy, kterou v pondělí zveřejnila organizace Airwars, jež monitoruje počet civilních obětí v oblastech, kde dochází k násilným konfliktům, zabily Spojené státy od 11. září 2001 při leteckých útocích 22 tisíc až 48 tisíc civilistů.

Nová analýza, která byla zveřejněna v předvečer 20. výročí teroristických útoků z 11. září 2001 a zahájení odvetného útoku v rámci tzv. války proti terorismu, spatřila světlo světa jen několik dní poté, co v Kábulu americký bezpilotní letoun zabil nejméně 10 členů jedné rodiny, píše na webu commondreams.org Kenny Stacil.



Většina médií poukazuje na to, že ve válkách po 11. září zahynulo více než 7 000 příslušníků amerických ozbrojených sil, ale pouze některá z nich také uvádějí obrovský počet mrtvých civilistů, a to "téměř výhradně v obecné rovině", jak poznamenávají výzkumníci z Airwars.



Zatímco projekt Costs of War zaštítěný Brownovou univerzitou odhaduje, že v důsledku války proti terorismu bylo zabito více než 387 000 civilistů, Airwars se snaží odpovědět na konkrétní otázku: kolik civilistů bylo pravděpodobně zabito v důsledku amerických leteckých útoků za posledních 20 let?



Odpověď zní: nejméně 22 679 a potenciálně až 48 308 civilistů.



Vzhledem k pochybné povaze údajů poskytovaných americkou armádou - která je notoricky známá podhodnocováním civilních obětí - Airwars "shromáždila všechna spolehlivá hodnocení přímých civilních škod způsobených americkými akcemi" a vytvořila soubor dat, který zahrnuje informace ze zdrojů, jako jsou Bureau of Investigative Journalism, Iraq Body Count, The Nation, United Nations Assistance Mission in Afghanistan a předchozí analýzy Airwars.



"Všude, kde to bylo možné, jsme se snažili měřit civilní škody způsobené pouze americkými leteckými údery, ale v některých případech, například v prvních letech invaze do Iráku, nebylo možné oddělit letecké údery od dělostřelecké palby a další těžké munice, které byly proto také zahrnuty," poznamenali výzkumníci.



Na základě komplexního průzkumu důvěryhodných zdrojů označila Airwars rok 2003 za nejvražednější rok války proti terorismu, "kdy bylo v důsledku amerických akcí nahlášeno minimálně 5529 zabitých civilistů ".



"Dalším nejvražednějším rokem byl rok 2017, kdy bylo pravděpodobně zabito nejméně 4 931 civilistů, z velké části při koaličním bombardování Iráku a Sýrie," napsali výzkumníci. "Pokud však zahrneme maximální odhady civilních škod, pak byl rok 2017 ve skutečnosti nejhorším rokem z hlediska civilních obětí, kdy bylo zabito až 19 623 osob."

