Dodali-li nebo nedodali-li aneb Potěmkin Gybrid Gybridič

10. 9. 2021 / Petr Haraším

Sputnik Pátý. Rozmnožitel říše. Dobyvatel nových území. První v řadě. Nepřekonatelný. Nepřemožitelný. Trolly oblíbený. Vždy nejefektivnější. Vždy nejúčinnější. Vždy bez vedlejších účinků. Připraven na veškeré možné i nemožné mutace. Dávky s libovolným rozpětím. Rozšiřitel chaosu. Strůjce vládních krizí. Vyslanec Kriminterny. Do zemí zeměkoule kulaté či placaté (jeden už skrze ty dezinfa a konšpiračky neví, jestli je ta naše Zeměkoule Zeměkoulí, nebo už je zase Zeměplacka, jak bývala pod kuratelou Svaté neomylné Matky církve) chtěli dodat na 700 milionů vakcín Sputniku V.

Co když je výsledek tristní? Co když dodávky vážně váznou? No a. Je to kampaň. ANO, podoba není náhodná. Je to kampaň Západu, aby Kremlu a Sputniku zvláště uškodil. Tím pak připravují všechen lid zemský o zdraví a blahobytí. Když Kreml hovoří o blahobytu pro všechny, tak honem pryč. Sputnik Západ naschvál nechce uznat. Dělá tím politiku. Dělá Antibabiš, vlastně Antibabiš ne, dělá Antikreml. Kreml nemůže USA zapomenout, že jim v Brazílii odhalili replikaci v jejich vakcíně. Na Slovensku se tolik nadřeli s Matovičem a ŠÚKL zjistil, co poté zjistili i vyslanci EMA a WHO v Ufě. Patláma, patláma a něco z toho vždy vypatláma… a dejme tomu název třeba, třeba Sputnik. Sputnik to se bude líbit.





Ghana Sputniku hana

Kremelská kriminterna umí. Možná si v Kremlu myslí, že je Ghana velmi bohatá a tudíž snese cenu vyšší. Vzali to skrze šejka z Dubaje a ten si cenu připepřil. Za 300 tisíc dávek si naúčtoval 5,7 milionů dolarů. Polovina mu byla vyplacena. Případ odhalil norský novinář, pátrající po praní nečistých peněz. Ghana potřebuje naočkovat 20 milionů občanů a kvůli tomu přes zprostředkovatele chtěla, ale nenakoupila 3,4 miliony kusů Sputniku. Ovšem užila Zemanovu morálku a místo 10 dolarů za kus zaplatili 19 dolarů za kus. Cena byla vskutku lidová. Za kontrakt chtěli šejkové celkem 65 milionů dolarů. Dubajský šejk Ahmed Dalmook al-Maktoum v tom nejel sám, bylo více dodavatelů, které oslovil ghanský ministr zdravotnictví.

Pověstný šejk slíbil dodat oněch zmíněných 3,4 milionů vakcín Sputniku. Dodávka měla být realizována do konce června v pěti částech. Dodáno bylo směšných 20 tisíc kusů. Smlouvu podepsala výkonná tajemnice Aurugulfu Diana Borovytska, ukrajinská to občanka, povoláním krasavice. Ministr ghanského zdravotnictví Kwaku Agyemang Manu jednal, sháněl a volal, prosil jako náš Milouš v Číně a v Kremlu. Vše pro lid. Původní cena byla někde kolem 38 dolarů za kus. Takže je vlastně národní hrdina, když cenu srazil na 19 dolarů. Ministerstvo se ještě hájí tím, že s ruskou vládou o dodávkách Sputniku nebyla řeč. Tedy řeč byla, ale Kreml neslyšel na přímé dodávky. Odkazoval na zmíněné zkratky skrze šejky. Ministr zdravotnictví chytil Zemanovu chorobu a už si nevzpomíná, jak přesně to bylo. Kdo mu dal kontakt na šejka, jestli volal šejk, nebo šejkovi. Proč uzavřel smlouvu bez vědomí parlamentu? Co, komu, jak a zač?

Ghana má 27 milionů obyvatel. Covidem nakaženo bylo 120 tisíc lidí a zemřelo tisíc lidí. Denní přírůstek je 600 nakažených a 7 mrtvých na Covid. Naočkováno cca 1,2 milionů jednou dávkou a druhou sotva 375 tisíc obyvatel.

Keňa jako Ghana Sputnikem je obelhána

Problémy podobné ghanským se projevily i v Keni. Avšak příběh korupce u Sputniku se odhaluje v plné nahotě. Do Keni se za cenu nadlidovou pokoušel dobrotivý šejk dodat 1 milion dávek. Kreml ustanovil firmu Aurugulf Health Investments z Abú Dhabí oficiálním prodejcem Sputniku pro Keňu. V Keni našli firmu Dinlas Pharma, která to měla zařídit doma. Ovšem keňská vláda to zařízla a z obchodu podvodu sešlo. Vláda pak zablokovala veškeré dodávky Sputniku na soukromé bázi.

Kreml udělil méně významnému královskému šejkovi Ahmedu Dalmook al-Maktoumu výhradní práva pro prodej Sputniku do pěti zemí. Povedený šejk prodával ruské vakcíny minimálně za dvojnásobek vládám i soukromníkům. A jak k dohodě vůbec došlo? Kreml skrze RDIF a její dceru Human Vaccine domluvil business s firmou Aurugulf. Ta se pak obratně domluvila s keňským nejedlým mynářem, tedy s keňským tajemníkem kabinetu pro zdraví. RDIF schválil a poslal do Keni tři dodávky Sputniku. Dopis podepisuje Saša Chistyakov – generální ředitel Human Vaccine. Tentýž Saša podepisuje dodavatelské smlouvy pro Slovensko, Argentinu či Kremlu zaslíbené Maďarsko. Kreml a RDIF zkoušeli dodat Sputnik přes výše uvedeného šíbra šejka cca 6 krát. Keňa je třetí zemí, kde se Kreml vyhnul vládní kontrole nad dodávkami vakcíny. Soukromá keňská firma za Sputnik zaplatila 18,5 dolarů. V rámci akce právo na neomezený zisk od zoufalých lidí chtěla keňská soukromá firma prodávat Sputnik za 42 dolarů. A to se objevily zprávy až o 72 dolarech za kus. Tolik ke kremelskému narativu o levném Sputniku pro rozvojové chudé země. Hnus kremelský a rudý. Kreml provádí svou vakcínovou diplomacii hlavně v Latinské Americe, Africe a Asii s tím, že jeho vakcína je právě pro chudší země.

Níže postavený výše uvedený šejk distributor má dle analytiků spojení a podřízení k dalšímu šejkovi jménem Tahnoon bin Zayedem al-Nahyan. Ten je poradce pro národní bezpečnost SAE. Na businessu s Keňou by šejkové v triku vydělali 8,5 milionů dolarů. Je dobře, že jim to keňská vláda zatrhla. Zatrhla to proto, že dodávka nepřišla od ruské vlády.

V Keni je naočkováno sotva 1,5 milionů z 52 milionů obyvatel. Vakcíny jsou z programu COVAX a šlo zřejmě o Astru. Co se stalo s dodaným Sputnikem, se neví a zarytě mlčí. Mlčí RDIF, mlčí šejkové a mlčí vláda. Keňská firma Dinlas zaplatila poplatky a pojištění. Zřejmě nabídla Sputnik někde jinde. Expirace byla v červenci a v srpnu. Smůla. Před exportem do Keni byl Sputnik v SAE. Uskladněn byl v mrazácích s nutnou teplotou -18 stupňůch a rozmrazit se má těsně před aplikací. To ovšem nesouhlasí s lhaním Kremlu o vhodnosti Sputniku i do teplejších podmínek. Ale patrně to osvětluje odhalení novinářů, že mnohé ruské regiony přišly o šarže Sputniku kvůli špatnému skladování.

Libanon se obelhat nenechal

Zhrzený šejk, kterému zrušili dodávky v Ghaně a Keni, nabídl Sputnik V do Libanonu. Tam ho ovšem poslali do patřičných mezí, neboť nabízel jen první dávku Sputniku, neb druhá prostě stále neroste. Asi Vlad špatně zalévá. Libanon ví, že je Sputnik dvousložkový. Tak přeci praví výrobce, vývojář, Kreml i regulační orgán. A praví rovněž, že rozpětí musí být 21 dní. Posun na 180 dní, který narychlo učinil RDIF se neslučuje s ničím vědeckým. Dvoudávková vakcína je prostě dvoudávková, ať je Putin ulhanější než Lavrov a ten zase než Zeman, nebo naopak. Jedna dávka před mutacemi neochrání a před Deltou už vůbec. Kdo to tvrdí, tak je tu-pec.

Honduras na Sputnika ras

Plné nadšení propuklo, když Kreml sliboval. V březnu se podepsalo a domluvilo 4,2 milionu Sputniku V. První dodávka byla řádně oslavena a na dalších se v dubnu domlouval honduraský ministr zahraničí Rosales s LžiLavrovem. Jednání proběhlo i s RDIF a domluveny byly další dodávky. Rusko bylo vychváleno, jak dobře v pandemii bojuje a čeho všeho dosáhlo. Takhle lhát, to se nevyplatí.

A nevyplatilo. Sputnik stream i zde vyschl. Další dodávka přišla až v polovině srpna. Skoro 20 tisíc dávek. Předtím už museli jít na tři měsíce od dávky k dávce. RDIF navrhl dokonce měsíců šest, aby upozadil propast v dodávkách. Honduras se s důvěrou obrací k Pfizeru, aby vyřešil kremelské problémy.

Írán.

Také věrný spojenec a nohsled Ruska hledá, kde RDIF nechal díru. Díra někde musí být, neboť není. Prostě není. Íránci objednali 60 milionů dávek Sputniku V. odvaha jim věru nechybí. Doposud Írán, který ukazuje svaly tomu, tomu i tomu, zázračně mlčí i přesto, že ze 60 milionů dávek dostal sotva miliony dva. Jestli vektoru a26 nebo i vektoru a5, nevím. A kolik procent to z podepsané smlouvy vlastně je?

Nemusím zde psát, kolik jsme obdrželi dávek my v rámci společné akce EU. Že ne? To bylo výsměchu z Kremlu, že se dodávky do EU zkrátily o pár procent. To bylo u prezidentské eskadry najednou pozdvižení, že je třeba prosit na kolenou v Kremlu a v Pekinu o vakcínové naplnění. Aby bylo kapes plnění. Cesty metení odnesli ministři dávno již nechtění. I Rudá mikina do země zaslíbené letět měl chtění, že smění Sputnik za soudružské pomlčení. Teď u policejního rady pění, že nikterak se zradou vlasti neměl co dočinění. Snad si na Covidu nahrábnul dostatek jmění, aby čelil obvinění.

