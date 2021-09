Afghánistán: Světoví politikové odsoudili fundamentalisty v talibánské vládě

9. 9. 2021

Mezinárodní politikové odsoudili složení nové provizorní vlády v Afghánistánu poté, co Talibán do ní jmenoval celou řadu fundamentalistů. Ve vládě jsou jedině muži a na dopadení jednoho ministra vypsala FBI mnohamilionovou odměnu



Nový náměstek afghánského ministra kultury učinil ve středu prohlášení: Sport žen se zakazuje. Sport žen, uvedl, není ani nutný, ani vhodný. Tím tedy končí afghánský ženský tým kriketu, který byl v Afghánistánu slavný, ženy sportovkyně, které se účastnily olympijských her - mnoho z nich už uniklo do zahraničí. Jiné jsou stále v Afghánistánu.



Některé ženy ve středu protestovaly v ulicích Kábulu. Protestovaly proti tomu, že ve vládě není jediná žena. Tento protest byl rozehnán a pak bylo oznámeno, že se protesty zakazují. V novém Afghánistánu nebudou povoleny žádné protesty.





Strávila jsem část dne, konstatuje Lindsay Hilsum, reportérka Channel 4 News, s člověkem, na něhož hlavu Spojené státy vypsaly odměnu 5 milionů dolarů - s Khalilem Hakkanim. Je to hlavní finančník Talibánu a předák Hakkaniho sítě, což je jedna z nechvalně nejznámějších teroristických organizací. Má také velmi blízko k al Kajdě. A od včerejška je Hakkani afghánistánským ministrem pro uprchlíky.



(záběry zasedání Talibánu)



Přišli vyhlásit svou loajalitu novému režimu. Kmenoví předáci a islamističtí učenci. Turbany a vousy. Z provincií. Někteří tito lidé spolupracovali s předchozí vládou, ale bylo jim řečeno, že je amnestie. Toto místo bývalo ministerstvem míru. Dnes tuto schůzi řídí Hakkaniho síť, jedna z nechvalně nejznámějších teroristických organizací na celém světě.



Mnoho mluvčích hovořilo o tom, jak jsou hrdí na sebevražedné atentátníky. Jeden mluvčí strávil rok v zálivu Guantánamo. Když byl propuštěn, jeho matka se ho zeptala, proč se on nestal sebevražedným atentátníkem, aby pomstil své muslimské bratry. A pak promluvila hvězda tohoto show: Khalil Hakkani. Předák Hakkaniho sítě. Nyní ministr v nové talibánské vládě. Američané vypsali na jeho hlavu odměnu ve výši 5 milionů dolarů a považují ho za jednoho z globálně nejnebezpečnějších teroristů.



Hakkani: "Díky Bohu, nyní vidíte, že tohle je důsledkem krve muhadžídů a sebevražedných atentátníků. Učinili mnoho obětí ve všech částech Afghánistánu. Jen oni nám umožnili vytvořit tento islamistický systém, mír a nezávislost. Ukázali jsme světu naši sílu na bojišti díky našim obětem. A také jsme jej porazili při vyjednávání."



Mladý novinář, zřejmě z Talibánu, si natáčí jednoho z nejmocnějších mužů v novém Afghánistánu. Je to historický okamžik.



Hakkáni přiměl přítomné, aby přísahali loajalitu novému emirovi. Jednou z mnoha výhod islámského emirátu je, říká, že je levný - není zapotřebí plýtvat všemi těmi penězi na volby.



Venku se procházejí a hovoří mezi sebou. Nová afghánská vláda nebude plná technokratů či manažerů, ale budou to starci, kněží, islamističtí učenci. A samozřejmě, nikde ani jediná žena.





No, samozřejmě já jsem tam byla přítomná jako žena a stejně tak naše produkční Anna McIntosh. Nikdo nás nechtěl osahávat při bezpečnostní prohlídce, tak nás požádali, abychom se osahali navzájem, což jsme udělaly. Byl to jeden z řady surrealistických okamžiků. Pak nás vzali na setkání s panem Hakkanim, odmítl ale hovořit před kamerou a dát nám interview. Ale tvrdil, že práva žen budou, a chtěl zdůraznit, že lidé, kteří pracovali pro Američany, dostanou amnestii. Nejsem si úplně jistá, zda ti lidi, kteří se tu právě skrývají, budou tomuhle člověku věřit. Atmosféra kolem něho byla pozoruhodná. Vypadá velmi velký, ale pak si uvědomíte, že to je ta neprůstřelná vesta. Nosí s sebou všude americkou útočnou střelnou zbraň, to je asi kořistí války. Má kolem sebe osobní stráže a na hlavě obrovský turban. Je to velmi důrazný a trochu zastrašující postava. Je velmi těžké si představit, jak s ním bude kdokoliv jednat jako s ministrem pro uprchlíky. Avšak mluvila jsem ve středu dopoledne s jedním diplomatem z jedné země u Perského zálivu, a ten mi řekl, "Nám se tyhle lidi nelíbí, ale musíme s nimi jednat." Nejsem si jista, zda Američané a Evropané budou s takovým postojem spokojeni. Jestliže na člověka jako Khalila Hakkaniho byla vypsána odměna pěti milionů dolarů. Jako na nechvalně známého teroristu, jednoho z nejmocnějších mužů v dnešním Afghánistánu.











Ministr Talibánu pro vyšší vzdělání konstatuje: Dnešní vládu v Afghánistánu vedou lidé, kteří nikdy nebyli na univerzitách ani na středních školách. Vzdělání je irelevantní, pokud jste zbožní, což způsobí, že budete respektováni."

#Taliban Higher Education Minister says: Today’s #government in #Afghanistan is led by people who have never been to colleges or high schools. Education is irrelevant as long as you are pious which will make you respected” pic.twitter.com/wJjW6fXlJo — Obaidullah Baheer (@ObaidullaBaheer) September 8, 2021







Jedna z reakcí pod tímto tweetam:



"A tenhle člověk se považuje za muslima? Podle jeho vlastního náboženství bylo první slovo, které bylo řečeno Prorokovi, "Čti!" Kdyby chodil do školy, věděl by alespoň tohle!"



