"Z mého důchodu se nedá vyžít"

16. 9. 2021

Lubomír Bombík upozorňuje, že platí 10 500 Kč měsíčně za pronájem miniaturního bytu, že má důchod 15 700 a z toho se nedá žít. Babiš nemá pravdu, když prý tvrdí, jak jsou na tom čeští důchodci dobře:

Je mi 72 let a beru důchod 10 let. Celý život jsem pracoval ve výrobě cementových desek, i když mám vystudovanou ekonomku, ale kvůli komunistům jsem musel do fabriky a už jsem tam zůstal. Nikdy jsem si nežil nijak špatně, doma jsme s manželkou a dvěma kluky vždycky měli co jíst, občas jsme si mohli zajet na dovolenou na Šumavu nebo do Beskyd. Nikdy jsem si nestěžoval a vždy jsem se spokojil s málem. Teď už to ale nejde vydržet. Už víc jak 5 let musím přežívat každý týden jenom o nejlevnějším chlebu, levném mase, piškotech a rozpustném kafi…Žiju v malém 1+1 a platím za pronájem 10 500 i s poplatkem. A MI DŮCHOD CHODÍ JENOM NĚJAKÝCH 15 700!…Na „život“ mi pak zbývá asi 5000 korun každý měsíc. A s tím, jak se tady obrovsky zvyšujou ceny všeho, se to prostě nedá!!! Ve svých 72 letech si žiju nejhůř za život, protože na to nemám peníze. Nemám peníze skoro na nic, z tohohle pětitisícového crcu se nedá koupit skoro nic a už vůbec ne celý měsíc z toho vyžít!!! Vnoučata si už zvykly, že jim děda nic nedonese, protože kvůli Babišovi a jeho vládním poskokům nemá na důstojný život. Tohle je realita a nejsem zdaleka jediný!!!

Školy špatné, drahé bydlení, nenasytní exekutoři, čekání na operace, chudí duchodci, politici lžou...mediální obraz ČR jak z rozvojového světa, hlavně nevyrážet do města, abych si to nezkazil 😎 — petr fischer (@petrfischer3) September 16, 2021