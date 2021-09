„V redu kot na Bledu“

15. 9. 2021 / Albín Sybera

čas čtení 5 minut

Stručné ohlédnutí za zářijovým Strategickým fórem ve slovinském Bledu Účast Andreje Babiše a Mirka Topolánka na akci, ze které si populistický slovinský premiér Janez Janša dělá propagandisticky laděnou výkladní skříň, naznačuje nejenom vzájemnou myšlenkovou spřízněnost.

Narativy identifikující antikomunistické postoje s údajnou obranou svobody (před „ideologickou“ EU) maskují společné obchodní zájmy PPF, EPH s SDS, Fideszem a Vučićovými progresivisty.

Po skončení Bledského strategického fóra , které proběhlo ve dnech 31.8.-2.9. rezonuje slovinskými médii kritika videa, které bylo na fóru promítáno, a které akcentovalo letošní 30. výročí slovinské nezávislosti a slovinské předsednictví EU. Video nahradilo původní krátký snímek věnovaný novodobé genezi fóra a podle zdrojů slovinské mutace zpravodajského kanálu N1 se tak stalo po osobním zásahu Janeze Janši.

(Mimochodem o N1 český portál Hrot v pozoruhodné argumentační akrobacii , podpořené Vladimírem Mlynářem z PPF, prohlásil, že N1 vede válku proti obchodům PPF na balkánském poloostrově – k tomu komentář BL ZDE .)

N1 také upozorňuje na twitterové pochvaly Janeze Janši na adresu režiséra Mitji Okorna. Janša se v nich odkazuje na hosty fóra, podle kterých stvořil Okorn „mistrovské dílo“. Ikonický a nalevo inklinující časopis Mladina následně zveřejnil komentář, kde se ptá , zda se z Mitji Okorna stal režisér krajní pravice. Ačkoliv video samotného Janšu nikterak nepropaguje, tak ale poměrně jasně promulguje v kladném světle dějinný narativ o slovinské cestě z Jugoslávie k samostatnosti.

Připočteme-li k tomu Janšovu minulost jako vězněného autora Mladiny z 80. let, jeho roli ministra obrany nově ustanoveného Slovinska v Desetidenní válce, a především jeho současnou antikomunistickou rétoriku (novináři, kteří nejsou spjati s jeho stranou, jsou Janšou běžně označováni za neomarxistické radikály či „prestitutky“), tak není těžké vidět ve videu snahu implicitně odkázat na Janšu jako na postavu na správné straně dějin (a upozadit tak jeho výpady proti médiím, korupční skandály či přetrvávající spojenectví s Fideszem ).

Z českého pohledu je zajímavá účast nejenom Andreje Babiše, který oproti loňskému roku, kdy nařkl Guardian a Der Spiegel z šíření „fake news“, tentokrát slovinská média ničím podstatným nezaujal, ale také Mirka Topolánka. Kromě toho, že se samozřejmě jedná o bývalého českého premiéra, tak Topolánek strávil řadu let na manažerských postech firem patřících do skupiny EPH Daniela Křetínského a Patrika Tkáče.

V pravicovém serveru Info.cz z největšího českého mediálního uskupení Czech News Center (obdobných vlastníků jako konglomerát EPH) pak Topolánek vede bizarní politický podcast „ Topol Show “. V posledním díle například připodobnil EU k „Zelenému Talibánu“ a v předposledním díle kritizoval mediální pozornost upřenou na Andreje Babiše jr., který se opakovaně vyjádřil, že byl na Ruskem okupovaný Krym odvezen proti své vůli, aby nemohl vypovídat proti Andreji Babišovi sr.

Více než jen dějiny a EU

Křetínského společnosti se před rokem dostaly do vlastnických struktur slovinského nákladního železničního přepravce Slovenske železnice tovorni promet (SŽTP) a sám Křetínský při té příležitosti v rozhovoru pro jeden z hlavních zpravodajských portálů ve Slovinsku, 24ur společnosti PRO Plus (CME), prohlásil, že jeho hlavní motivem v SŽTP je přístav Koper.

O logisticky zajímavý přístav Koper měla v minulosti zájem Orbánova vláda a stejně tak panuje dlouhodobý zájem maďarských investorů o slovinská média. České investice ve Slovinsku pak s těmi maďarskými pojí mj. osoba Janšova právníka France Matože, který je místopředseda dozorčí rady Slovenske železnice a jehož jméno bylo skloňováno také s možným prodejem významného slovinského deníku Delo do rukou PPF.

Kromě přesahu politiky a byznysu to je tedy také silný antikomunistický narativ zahrnující obranu „svobody“, který spojuje představitele PPF, EPH s obchodníky a politiky z Janšovy SDS a Orbánova Fidesze. O proti-imigračních postojích a zpochybňování práv sexuálních menšin se asi není třeba podrobněji rozepisovat – nechvalná pověst Fidesze a SDS je v tomto ohledu dalším smutným pojítkem s názory bývalých a současných politiků jako právě Mirek Topolánek či Miloš Zeman, kteří v mediích CNC dostávají široký prostor .

Kromě výše zmíněných příkladů můžeme v těchto dnech také sledovat jednání o prodeji Telenoru Černá hora (ve vlastnictví PPF) do rukou 4iG. Z z bezvýznamné 4iG pomohl učinit Orbánův rodák a politicko-obchodní spojenec Lorinc Mezsáros během několika roků jednu z nejvýznamnějších IT společností v Maďarsku s přesahem do dalších zemí na Balkáně.

Text o obchodu, kterým PPF pomohla posílit Vučićovu dominanci na srbsky mluvící mediální scéně, a materiálech uniklých z Telekomu Srbija na BL ZDE . Rozhovor s prof. Milosavjlevićem o médiích v bývalé Jugoslávii ZDE .

Zdá se, že společnosti jako EPH, PPF či J&T jsou v zemích bývalé Jugoslávie díky svým kontaktům (jako Janez Janša, Viktor Orbán či Aleksandar Vučić) „v redu kot na Bledu“. Neboli, je jim tak dobře jako u slavného alpského jezera, jehož průzračná voda poslední roky zápolí s hnědým nánosem .





0