Sto milionů dávek vakcín proti covidu nahromaděných v bohatých zemích může být znehodnoceno

21. 9. 2021

čas čtení 3 minuty

Nová analýza předpokládá, že sto milionů vakcín proti covidu-19, které mají bohaté státy v zásobě a jejichž datum spotřeby vyprší do konce roku, by mohlo být znehodnoceno. Tato zpráva vyvolala pobouření ze strany bojovníků za sociální spravedlnost. Ti varují před možným "zvěrstvem", protože chudým zemím bude k těmto dávkám odepřen přístup, informuje Andrea Germanos.

Odhad, který v neděli zveřejnila analytická společnost Airfinity, přichází v době, kdy údaje společnosti Our World in Data ukazují, že pouze 1,9 % lidí v zemích s nízkými příjmy obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny. Naproti tomu alespoň jednu dávku obdrželo 63 % Američanů a 71 % Britů.



Ze sta milionů vakcín, jejichž datum spotřeby vyprší do konce roku, má Evropská unie k dispozici 41 %, zatímco Spojené státy 32 %, jak zjistila společnost Airfinity.



Podle organizace Global Justice Now je potenciální obrovské množství prošlých a nevyužitých dávek dalším usvědčujícím důkazem nerovnosti v očkování. Vlády musí udělat mnohem více pro to, aby se léčiva dostala do zemí s nižšími příjmy, což obnáší i pozastavení pravidel duševního vlastnictví týkajících se vakcín a technologií.



"Bohaté země jako Velká Británie hromadí vakcíny, které jsou zoufale potřebné v zemích s nízkými a středními příjmy. Měli bychom okamžitě tyto dávky předat státům globálního Jihu. Ale to samo o sobě nebude stačit," sdělil ředitel organizace Global Justice Now Nick Dearden.



"Znehodnocení milionů dávek, které by mohly být použity k záchraně životů, by bylo zvěrstvem," dodal, "jenže je to téměř nevyhnutelné, když si hrstka korporací z bohatých zemí výrobu vakcín monopolizuje."



"Chudší země by neměly čekat na to, až nám vyprší datum spotřeby u těchto dávek, aby mohly očkovat své obyvatelstvo," pokračoval Dearden. "Mnohé z nich jsou schopny vakcíny bezpečně vyrábět, jen kdybychom jsme se vzdali duševního vlastnictví, aby se vakcíny mohly vyrábět bez patentů v zemích, které je nejvíce potřebují."



Schopnost těchto států vyrábět generika je očividná, uvedli Lékaři bez hranic (MSF) v prohlášení z minulého měsíce.



"Vytvoření výrobních kapacit pro mRNA vakcíny v Africe je naprosto reálné," uvedla vedoucí kampaně MSF Access Campaign Lara Dovifat. Poukázala na analýzu MSF, která prokázala, "že v současné době splňuje předpoklady pro výrobu mRNA vakcín nejméně sedm výrobců v afrických zemích, pokud by byly otevřeně sdíleny všechny potřebné technologie a zajištěno školení zdravotníků".



Analýza společnosti Airfinity byla zveřejněna před virtuálním summitem o covidu-19, který tento týden svolal americký prezident Joe Biden.

Celý článek v angličtině ZDE

