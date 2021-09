Britští poslanci ostře zaútočili na Facebook a Google, že vydělávají na internetových finančních podvodech

23. 9. 2021

čas čtení 5 minut





Svým obětem nikdy Facebook a Google nikdy neposkytly žádné odškodné







Reportérka Channel 4 News: V posledních měsících svého života byl Indu Patel obětí intenzivní úzkosti a pocitu viny. Měl pocit hanby, takže už nechtěl dál žít, poté, co přišel o své celoživotní úspory, protože se stal obětí finančního podvodu, inzerovaného na Googlu.

Dcera Poorvi Smithová: Ono ho to zničilo. Bylo to takový hrdý člověk, plný života, plný energie. A od toho dne už se nechtěl s nikým stýkat, izoloval se od všeho, přestal jíst, seděl celý den ve svém pokoji, nechtěl vidět ani nás. Což je zdrcující.



Reportérka Channel 4 News: Poorvin otec přišel o 130 000 liber tím, že kliknul na reklamu firmy Google, která, jak se zdálo, údajně inzerovala známou americkou banku. Banku si pečlivě prověřoval, avšak kriminální gang, který zorganizoval tento podvod, vytvořil neuvěřitelně složitou fasádu, a skutečnost, že banka měla inzerát na Googlu, Indu Patela přesvědčila, že je všechno v pořádku, že je inzerát legitimní.



Poorvi Smith: Počet lidí, kteří důvěřují Googlu, že jim poskytne důvěryhodné informace, přece ta důvěra musí fungovat i od samotného Googlu.



Reportérka Channel 4 News: Osudy lidí, jako byl Indu, rozhněvaly poslance britské Dolní sněmovny, kteří si ve středu pozvali Google a další internetové giganty na koberec.



Poslanec Anthony Browne: Odškodníte zákazníky, kteří se stali obětí podvodu?



Reportérka Channel 4 News: To byla otázka, na niž nikdo nechtěl odpovědět.



Amanda Storey, ředitelka Googlu pro důvěru a bezpečnost: Pracujeme usilovně, abychom zajistili, že už nebudeme v situaci - -



Poslanec Anthony Browne: Můžete prosím odpovědět na otázku?



Amanda Storey, Google: A tak - - a tak - -



Poslanec Anthony Browne: Poskytli jste někdy odškodnění nějakému zákazníku, který přišel o peníze v důsledku podvodů na Googlu?



Amanda Storey, Google: Neposkytli.



Reportérka Channel 4 News: A tak to šlo pořád dál.



Poslanec Anthony Browne: Vy odmítáte odškodnit lidi, kteří přišli o peníze v důsledku vaší aktivity, jejímž prostřednictvím vyděláváte? Tutéž otázku jsem položil Facebooku.



Reportérka Channel 4 News: Facebook se také stal terčem ostré kritiky:



Alison Lucas, ředitelka Facebooku pro strategii obsahu: Nevím, že bychom někdy někomu dali odškodné.



Poslanec Anthony Browne: Vy to nevíte. Neměla byste to vědět? Je to pozoruhodné, že vy ani nevíte, jaké předpisy má vaše vlastní firma ohledně odškodnění zákazníků, kteří přišli o peníze v důsledku podvodů.



Alison Lucas, Facebook: My jsme také rozhodnuti tento problém vyřešit.



Poslanec Anthony Browne: Jak jsem už řekl, všichni říkají, že jsou rozhodnuti řešit podvody. To říkáte, protože se vyhýbáte odpovědi na otázku. V podstatě říkáte, že odmítáte zkoumat, zda byste měli svým zákazníkům, obětem podvodů, poskytnout odškodné tak, jak to dělá finanční průmysl.



Alison Lucas, Facebook: Já to také vezmu s sebou zpět.



Poslanec Anthony Browne: Já nevím, co "Já to také vezmu zpět" znamená.



Reportérka Channel 4 News: A konečný závěr:



Poslanec Anthony Browne: Vy vyděláváte na podvodech. Vyděláváte tím, že zveřejňujete reklamu na podvody. Nezaznamenáváte v důsledku toho žádné ztráty.



Reportérka Channel 4 News: A děsivý je rozsah těchto podvodů. Jen letos jejich počet stoupl o 30 procent. Jen za letošní první pololetí bylo ukradeno 754 milionů liber. A britské banovnictví to ve středu charakterizovalo jako hrozbu bezpečnosti státu.



Neena Bhati, spotřebitelský časopis Which? Platformy bohužel nedělají proti tomu dost. Mají nesmírně sofistikovanou technologii, a přesto nevyvíjejí dostatečné úsilí, aby zabránily zveřejňování těch podvodných inzerátů na svých stránkách. My máme důkazy, že se to děje v obrovském měřítku.



Reportérka Channel 4 News: Avšak nejvíce jsou postihovány jednotlivé rodiny.



Poorvi Smithová: V nemocnici nám lékaři říkali, měl váš tatínek velké trauma, utrpěl velký šok? Protože jedná, jako by byl obětí obrovského šoku. Říkal nám, už nechci dál žít. Udělal jsem obrovskou chybu. Přišla jsem o tatínka půl roku předtím, než pak skutečně zemřel, jeho osobnost se naprosto změnila. A to bylo pro mě prostě zdrcující. Protože to neměl být on, kdo měl pocit viny.



Reportérka Channel 4 News: Google nám sdělil, že tento měsíc zavedli změny, které by měly zabránit tomu, aby docházelo k takovýmto případům. Avšak Google ve středu bojoval proti požadavkům britských poslanců, aby byly zavedeny přísné regulační předpisy. O čemž říkají aktivisté, že to je jediný způsob, jak zamezit internetovým finančním podvodům.

