Volby v Německu jsou nerozhodné, sociální demokraté ztratili vedoucí pozici

25. 9. 2021

Těsně před všeobecnými volbami v Německu, které mají zvolit nástupce Angely Merkelové, zůstává situace zcela otevřená, protože z posledních průzkumů veřejného mínění vyplývá, že hlavní politické strany v Německu mají nyní skoro úplně vyrovnanou volební podporu.

Ze dvou pátečních průzkumů veřejného mínění vyplynulo, že před nedělními volbami sociální demokraté přišli o svůj náskok nad křesťanskými demokraty. Podle průzkumu Civey pro televizi ZDF mají sociální demokraté stabilní podporu 25 procent voličů, ale podpora CDU vzrostla na 23 procent. Průzkum společnosti Allensbach pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung zjistil, že SPD má podporu 26 procent a CDU 25 procent. Statistická chyba těchto průzkumů je 2,5 procenta.





Strana zelených má 16 procent a FDP na 10,5 - 12 procentech. Ultrapravicoví AfD má 10 procent a ultralevicová Die Linke má 5-6 procent, hrozí jí, že se nedostane do parlamentu.



Nejpopulárnějším kandidátem na kancléře je Olaf Scholz z SPD, jehož by, kdyby se kancléř volil přímou volbou, zvolilo 47 procent voličů. Jen 20 procent podporuje Armina Lascheta z CDU. 16 procent by hlasovalo pro Annalenu Baerbockovu ze Strany zelených.



Téměř nevyhnutelný bude vznik tříčlenné vládní koalice. Je to důsledkem roztříštěnosti německé politiky, k jaké dochází i v jiných evropských zemích. Očekává se dlouhé vyjednávání o vládní koalici, které zřejmě potrvá měsíce.



Ve všech televizních debatách diváci hlasováním potvrdili Scholze jako vítěze.



Čtvrteční, poslední televizní debata byla zahájena diskusí o zastřelení pracovníka benzínové stanice v Porýni, který byl usmrcen zákazníkem, když ho požádal, aby si nasadil roušku. Incident Německo šokoval.





V pátek se konala v Berlíně obrovská demonstrace hnutí Fridays for Future, jíž se účastnila i švédská aktivistka Greta Thunberg. Demonstranti obvinili tradiční politické strany, že neberou klimatickou krizi vážně.



