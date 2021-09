V Německu vyhrály jasně progresivní strany

27. 9. 2021 / Boris Cvek

Výsledek voleb do Bundestagu ve mně vyvolává několik myšlenek. To, že sociální demokraté nejsou v Německu na odpis, to víme dávno. Ve velkých městech stále vyhrávají volby, jak se na levici sluší. V Hamburku získali loni sami 39% a spolu s Die Linke a zelenými přes 70%. Nicméně přesto jsem si ještě na jaře myslel, že odliv voličů od socialistů k zeleným bude masivnější.

V českých médiích jsem zaznamenal, že unionisté paní Merkel zaznamenali historický propad, což je pravda, nicméně je to pravda, která bez kontextu může znít tak, jako by nad Merkel vyhrál někdo, kdo je proti migraci, kdo je více vpravo atd. Možná dokonce, že šlo o další epochální vítězství Institutu Václava Klause. Nicméně protimigrantská strana AfD utrpěla v porovnání s volbami 2017 ztrátu (z 94 mandátů na 83 mandátů). Naopak masivní vzestup zaznamenali právě socialisté (ze 153 na 206) a zelení (ze 67 na 118), tedy českým slovníkem „sluníčkáři“.

Když pomineme ztrátu unionistů (z 246 na 196), největší propadák v právě skončených volbách do Bundestagu zaznamenala „radikální levice“, tedy Die Linke (z 69 na 39). Opět a opět se ukazuje, že teze některých levičáků, že teprve když levice půjde pořádně doleva, bude mít opravdu úspěch, je zcela mimo. Tedy s tou výhradou, že německá nebo obecně západní sociální demokracie je proti všemu, co je u nás tradičně zváno „levicí“, velmi vlevo, zejména v postoji k lidským právům a lidské důstojnosti migrantů, minorit nebo obecně v tom, čemu se říká, „progresivní agenda“. Ale i v sociální oblasti. Snad stojí na připomenutí, že progresivní agenda už dávno „rozežírá“ navzdory mimořádnému celosvětovému úsilí Institutu Václava Klause v oblasti osvěty i českými krajními pravičáky a xenofoby oblíbené Švýcarsko, neboť tam právě občané v referendu schválili jasnou většinou manželství homosexuálů – a v každém velkém městě tam už mnoho let vládne socialista nebo zelený.

Pokud jde o německé volby, neměli bychom zapomenout na úspěch liberálů (vzestup z 80 na 92 mandátů), kteří zřejmě budou muset, i pod vlivem společenské nálady, slevit ze svých volnotržních představ a také ze svého chladu vůči migraci, pokud budou chtít – a zdá se, že velmi chtějí – skládat vládu se zelenými, nota bene se socialisty. Liberály lze ovšem také počítat mezi progresivisty, pokud jde o práva menšin a rozvoj svobodné společnosti. Středolevá vláda socialistů, zelených a liberálů se zdá jasným výsledkem voleb, pokud mají spolu vládnout strany, které uspěly. Představa, že CDU/CSU bude chtít skládat vládu po historickém výprasku, jaký právě utrpěla, se zdá poněkud absurdní. Možná snad za předpokladu, že by nabídla kancléřský post zeleným.

