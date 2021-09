České volby: Drama do poslední chvíle

27. 9. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty



Podle průzkumu volebních preferencí, zveřejněných v neděli v Otázkách V. Moravce, je velká část voličů stále nerozhodnuta, takže říjnové volby do Sněmovny mohou přinést překvapení. Vede Hnutí Ano s 24,5%, nicméně nestoupá, ba spíše klesá. Voliči od premiéra Babiše odcházejí ke dvěma formacím: SPD a ČSSD. To by mohla být naděje pro sociální demokracii, že výsledek 4,5% není konečný a volby ukážou vyšší hodnotu. Záleží ovšem na nerozhodnutých, protože pokud ti budou nakonec volit velké formace, ČSSD a další malé strany mohou spadnout strmě dolů.









SPD má podle zmíněného průzkumu 11,5%, což je asi o procento více než v roce 2017. To Ano si oproti roku 2017 pohoršilo asi o 5%. Komunisté jsou na 5% (ti měli v roce 2017 podobně jako sociální demokracie něco přes 7%) a Přísaha jen na 4%. Samozřejmě nejzajímavější je výsledek obou opozičních koalic: Spolu 23% a PirSTAN 20,5%. Kdyby volby dopadly přesně takto, pak součet mandátů obou koalic ve Sněmovně by byl 102 (54 + 48). Ano (66 mandátů) by naopak nemohlo bez narušení opozičního bloku sestavit většinovou vládu.





V rámci koalice PirSTAN roste počet voličů STAN, kteří jsou ochotni volit celou koalici, ačkoli jim dříve vadili piráti. Zjevně jde o důsledek posunu pirátů vpravo. Zajímavé je ovšem to, že od pirátů voliči odcházejí k ODS, a to včetně voličů mladých (proč zrovna k ODS?). To, že elektorát pirátů je převážně pravicový, bylo jasné už z voleb 2017, kdy velkou část jejich voličů tvořili bývalí voliči TOP09 a ODS. Naopak bývalí voliči ČSSD mezi voliči pirátů prakticky nebyli a zřejmě ani nejsou. Posilování ODS na úkor pirátů je ale vzhledem k tomu, jak jsou obě strany všeobecně vnímány, hodně bizarní a protiintuitivní jev. O to více lze chápat potřebu pirátů vyklonit se co nejvíce vpravo a tvářit se trochu, jako by byli ODS nebo TOP09, a nikoli piráti. Je mi to líto, protože jsem před rokem doufal, že právě tato strana bude schopna odloupnout premiérovi 5-10%, a tím ho de facto vyřadit z velké politiky. To se nejspíše nestane. Piráti naopak budou muset čelit útokům, jako ve zmíněném pořadu České televize, že jsou piráti a že hlasují v Evropském parlamentu stejně jako zelení (to se asi voličům, kteří váhají mezi piráty a ODS, líbit nebude).





Samozřejmě většina 102 mandátů, byť je to většina velmi křehká, by při soudržnosti pěti stran obou opozičních koalic znamenala obrat na politické scéně. Andrej Babiš by se už nemohl stát premiérem většinové vlády. Premiérem se ale po volbách nejspíše stane na nějakou dobu tak jako tak, to je totiž jen a jen na prezidentovi republiky. Ten se může spolu s premiérem pokoušet rozbít obě koalice (ostatně každá strana z těch pěti bude mít zřejmě svůj vlastní poslanecký klub a bude dělat svou politiku) a dopřeje si k tomu nějaký čas, třeba půl roku. Nejen z tohoto pohledu bude také zajímavé, kolik poslanců budou mít jednotlivé strany, což mohou voliči ovlivnit svým právem kroužkovat na kandidátkách.





Musím však uzavřít tím, že většina 102 je tak těsná, že, nota bene při velkém množství voličů, kteří stále nejsou rozhodnuti, stačí malá změna v preferencích a obě opoziční koalice mohou skončit v součtu pod sty mandáty. Letošní sněmovní volby budou tedy drama do poslední chvíle.

















