Británie: Boris Johnson chce zmobilizovat armádu pro dodávky benzínu k pumpám, ale bude to trvat dlouho

27. 9. 2021

čas čtení 3 minuty



Johnsonova vláda zamýšlí zmobilizovat stovky vojáků, kteří by dodávali pohonné hmoty do prázdných britských benzínových stanic. Pohonné hmoty byly v minulých dnech vyprodány v důsledku nedostatku řidíčů cisternových vozů a panikářského nakupování benzínu. Způsobil to brexit, i když se to Johnsonova vláda snaží popírat.



Řetězec benzínových stanic BP (British Petroleum) přiznal, že ve třetině jeho stanic došly hlavní druhy benzínu a Asociace maloobchodníků s benzínem, která sdružuje téměř 5500 nezávislých benzínových pump, uvedla, že 50 až 90 procent těchto benzínových stanic informuje, že jim došel benzín. Asociace varuje, že benzín dojde i u ostatních benzínových stanic.

Johnsonova vláda zamýšlí zmobilizovat stovky vojáků, kteří by dodávali pohonné hmoty do prázdných britských benzínových stanic. Pohonné hmoty byly v minulých dnech vyprodány v důsledku nedostatku řidíčů cisternových vozů a panikářského nakupování benzínu. Způsobil to brexit, i když se to Johnsonova vláda snaží popírat.Řetězec benzínových stanic BP (British Petroleum) přiznal, že ve třetině jeho stanic došly hlavní druhy benzínu a Asociace maloobchodníků s benzínem, která sdružuje téměř 5500 nezávislých benzínových pump, uvedla, že 50 až 90 procent těchto benzínových stanic informuje, že jim došel benzín. Asociace varuje, že benzín dojde i u ostatních benzínových stanic.



Vede to k rostoucím obavám, že Británie směřuje k druhé "zimě nespokojenosti" (k první došlo v letech 1978-1979) a k varování, že regály supermarketů budou před Vánocemi prázdné.



V neděli v poledne jednala britská vláda o mobilizaci armády podle nouzového plánu, připraveného před lety pro případ, že by Británie vypadla z EU bez dohody. Armáda by měla začít jezdit s asi 80 cisternovými vozy. Jenže armáda bude schopna vozit benzín benzínovým stanicím až tak za tři neděle, protože má nyní jiné úkoly.



Britští ministři tvrdí, že ke krizi by bývalo nedošlo, kdyby se veřejnost "zachovala normálně", že nedostatek benzínu byl minimální. Jenže v Británii nikdo nyní britské vládě nevěří a jestliže ministři oznámí, že "není nedostatek benzínu", že "není zapotřebí paniky", panika v zemi vznikne. Asociace britských prodejců benzínu informovala, že u jedné benzínové pumpy stoupla poptávka po benzínu v sobotu ve srovnání s normální situací o 500 procent.



Očekává se, že nedostatek benzínu potrvá v Británii nejméně dalších pět dní, možná déle, pokud se chování lidí nezmění. Je to začarovaný kruh, protože čím víc vláda na situaci reaguje, tím víc ji zhoršuje a žene lidi k benzínovým pumpám.



Problém je, že benzín nyní nemají ani zdravotníci a učitelé, takže nemohou jet do práce.



Pozornost se soustřeďuje také na Vánoce. Asociace tradičního chovatelství krocanů uvedla, že v prosinci zřejmě bude v Británii nedostatek krocanů na Vánoce. Stoprocentně je to způsobeno nedostatkem pracovních sil v důsledku pobrexitových imigračních kontrol, takže do Británie nemůže přijet celá vlna sezónních zemědělských pracovníků. Britské konsorcium maloobchodníků také upozornilo, že už je pozdě snažit se nyní rušit zákaz příchodu pracovníků z Evropské unie do britského maloobchodu. Letos o Vánocích uvidí zákazníci "menší výběr, menší množství zboží, méně čerstvé zboží, a je to škoda, protože se to nemuselo stát".



Britský ministr dopravy Grant Shapps v neděli v televizi apeloval na občany, aby byli "rozumní", a obvinil britskou asociaci kamionistů, že tuto krizi "vytvořila", protože médiím prozradila, že benzínové firmy nemají řidiče cisteren. Asociace to charakterizovala jako "ostudný útok", jehož účelem je "odvést pozornost" od vládní nekompetentnosti.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0