Babiš a Orbán

30. 9. 2021 / Jiří Hlavenka

"A já se jezdím do Budapešti učit, víte co? Já se jezdím do Budapešti od Viktora učit, jak zakroutit demokracii krk i u nás. A vy víte, že Maďaři jsou v tom mistry!"





Duo Viki a Andy vydává své debutové album s názvem "Ploty naší lásky" ...😉😂😂😂❤✌ pic.twitter.com/oPN2qAlLfO — Chyba Systému (@chyba_systemu) September 29, 2021







