Britský policista odsouzen za brutální vraždu mladé dívky. Pověst britské policie totálně zničena

1. 10. 2021 / Jan Čulík

Policista Wayne Couzens, 48, unesl letos 3. března třiatřicetiletou dívku Sarah Everardovou, když večer šla ulicemi Londýna pěšky domů od kamarádky v jižním Londýně.

K tomu: Sobectví a násilí není mužné Anglie se už opravdu zbláznila



Couzens se Everardové v noci na ulici prokázal svým služebním policejním průkazem, tvrdil jí, že údajně porušila předpisy lockdownu, zatkl ji, naložil ji do svého automobilu, oficiálními policejními pouty ji spoutal ruce za hlavou, odvezl je na vzdálenost více než 100 km směrem k Doveru, kde ji znásilnil, pak ji uškrtil oficiálním policejním opaskem a spálil její mrtvolu.



Ve středu byl v Londýně odsouzen za tento trestný čin a za zneužití policejního průkazu, pout a dalšího policejního vybavení, na doživotí s tím, že z vězení nebude nikdy propuštěn. Couzens se Everardové v noci na ulici prokázal svým služebním policejním průkazem, tvrdil jí, že údajně porušila předpisy lockdownu, zatkl ji, naložil ji do svého automobilu, oficiálními policejními pouty ji spoutal ruce za hlavou, odvezl je na vzdálenost více než 100 km směrem k Doveru, kde ji znásilnil, pak ji uškrtil oficiálním policejním opaskem a spálil její mrtvolu.Ve středu byl v Londýně odsouzen za tento trestný čin a za zneužití policejního průkazu, pout a dalšího policejního vybavení, na doživotí s tím, že z vězení nebude nikdy propuštěn.

Už na jaře, když byla objevena mrtvola Sarah Everardové, došlo k velkým protestům britských žen, které poukazovaly na to, že nejsou v Británii v bezpečí. Měly pravdu, před několika dny byla zavražděna v Londýně další dívka, učitelka Sabina Nessa, dvoumetrovou železnou tyčí jí ubil zaměstnanec jakési automobilové opravny, když šla jen pět minut od svého domu přes park do hostince na druhé straně parku na svou první schůzku s potenciálním partnerem.



Vražda Sarah Everardové a vraždy dalších žen v Británii vyvolaly intenzivní diskusi o stavu britské policie a obnovené požadavky, aby rezignovala šéfka londýnské Metropolitní policie Cressida Dick. Bývalé i minulé policistky, zastávající vysoká místa v britské policii, svědčí v rozhlase, že v britské policii převládá agresivní mužská kultura a že se zaměstnankyně policie neodváží stěžovat si na sexuální obtěžování muži-policisty v zaměstnání, nebo na domácí násilí páchané policistou, protože by se staly terčem posměchu, nikdo by násilí nevyšetřoval a byl by to konec jejich kariéry.



Média a politikové upozorňují, že britští policisté od roku 2009 zavraždili 15 žen.





Ovšem absolutně šokující je, že vrah Couzens byl mezi svými policejními kolegy znám přezdívkou "rapist", "ten, co znásilňuje ženské", a vědělo se o něm, že se před několika lety několikrát na veřejnosti odhaloval. Po Couzensově odsouzení přiznala policie, že měla dostatek informací o tom, že je hrozbou ženám dávno předtím, že zavraždil Everardovou, avšak policie nejednala.Děsivé skutečnosti, kdy ženu večer na londýnské ulici zastavil policista, prokázal se policejním průkazem, z falešných důvodů ji zatkl, spoutal, znásilnil a zabil, drastickým způsobem otřásly důvěryhodností policie. Odborníci doporučují ženám, aby se nikdy nenechávaly zatknout jediným policistou, pokud by se jediný policista k nim přiblížil, mají okamžitě telefonovat na havarijní policejní číslo 999 a nechat vedením policie ověřit, zda je perlustrace legitimní. No kde to jsme?Proč o tom vlastně píšeme?Uvažujeme, jaká je asi v těchto věcech situace v české - nebo v polské - policii. Není pochyb, že "chlapácká" mizogynská kultura převládá i v české policii.V minulých dnech v Polsku dohnali polští policisté českou policistku, členku pohraniční ochrany EU Frontex, k sebevraždě. Skočila z asi jedenáctého patra.Možná je neférové předpokládat, že všichni policisté jsou potenciální fašisti, rasisti a násilníci, ale ty tendence v této převážně mužské organizaci bohužel jsou.Podrobnosti v angličtině ZDE