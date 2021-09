Děd Vševěd

30. 9. 2021 / Soňa Svobodová

V těchto dnech, kdy se pomalu a zcela jistě blíží další topná sezóna, si opět připadám jako děd Vševěd, který leccos ví a zná, ale s touto každoročně vyvstalou otázkou si stále neumí poradit, a stále na ní marně hledá odpověď.



Od svého narození bydlím v jednom z mnoha pražských činžovních domů, které byly postaveny někdy v období I. republiky, možná ještě dříve. Dům byl od prvních poválečných dnů pod správou OPBH a celý pod plynovým vedením, protože i přes jeho veškeré snahy, které by vedly k celkovému odstranění plynu za pomoci nahrazení vytápění elektřinou či topnými oleji byly shozeny ze stolu jako nereálné, vzhledem k tomu, že dům a byty v něm nesplňují základní hygienické normy ohledně hlučnosti.

Celá situace se změnila až po vrácení domu majitelům, kteří uvolněné byty zrekonstruovali a místo plynových wawek a karem, do nich dali elektrické kotle, bojlery, takže vlastně plyn nahradili elektřinou, a to vše na noční proud, takže došlo k tomu, že část nájemníků si topí plynem a část za pomoci elektrických kotlů. Tudíž, když všichni ti, kteří topí za pomoci elektřiny, zapnou své kotle v časovém rozpětí od 21 až do 03 hodiny ranní jste bez jakékoliv šance se dobře a v klidu vyspat ve své posteli, ve svém bytě, neboť se z něj stane hučící trafostanice podobná té, jaké jsou v polích.







A běda vám, když zrovna nemáte po ruce zbytečných 20.000, což je cena za hygienická měření elektrické hlučnosti vytápění, anebo mezi 5. až 10.000 000 korun na koupi nového vlastního bytu či malého domečku, což je v současné době strašná a přesto reálná cena nutná ke koupi vlastního bydlení, když ani v jedné z daných podmínek nedosáhnete na hypotéku.





A nedej bože, jestli máte zrovna tu smůlu, že bydlíte sám, protože, když se ozvete – pak se se zlou potážete, nejen, že jste osočen slovem blázen a pomluven po celém domě i čtvrti, v tom smyslu, že jste se zbláznil, ale je vám ještě vyhrožováno vyhozením z bytu a zrušením nájemní smlouvy – tak vám nezbude nic jiného než si připadat jako děd Vševěd, který si vůbec neví s daným vyvstalým problémem rady a stále marně hledá odpověď na danou otázku, zda je nesnesitelný hukot elektrických kotlů zapříčiněn jejich špatnou a neodbornou instalací, nebo jsou to spotřebiče nevhodné do takto starých činžovních domů?





Je mezi čtenáři našeho deníků nějaký, který se také beznadějně potýká s touto vyvstalou otázkou?







Pozn. JČ: Hygienici mají přece povinnost změřit hluk na vlastní náklady, jejich povinností je zajišťovat, aby byly dodržovány státní normy. Měl jsem s tím zkušenost v Praze na Starém Městě, kde mám byt sice na velmi "lukrativním" místě těsně u Staroměstského náměstí, ovšem trpící intenzivním zápachem, linoucím se od řezníka v přízemí, nočním hlukem od okolních restaurací, vyhrávajících hudbu dlouho do noci, opilci vykřikujícími ve tři hodiny ráno, majiteli hlučných aut túrujících motory ve dvě hodiny ráno, a obrovskou prašností. Před časem jsem si hygienické stanici stěžoval na hudební hluk z přilehlé restaurace, zasáhla a restauraci dala pokutu - příliš to ovšem nepomohlo.





Zaznamenal jsem v poslední době, že státní úřady v České republice se možná nyní snaží převádět náklady, které mají platit samy, na občany. Kolem mého pozemku na venkově na západ od Prahy vede elektrické vedení po cestě u mých vzrostlých stromů. Ty občas do vedení prorůstají a elektrický podnik větve pravidelně prořezával. Letos přestal. Na mou urgenci, že větve znovu rostou do vedení a je to nebezpečné, přišel email, že si to prý mám prořezat sám. Netuším, jak bych se dostal do výše deseti metrů, kromě toho těžko budu sahat na elektrické dráty kdesi ve výšce. Naštěstí zřejmě v elektrickém podniku neví pravá ruka, co dělá levá, protože poté, co přišel od nich tento drzý mail, se objevili jeho pracovníci a větve stromů prorůstajících do elektrického vedení prořezali, i když špatně a žádám je nyní, aby se vrátili a udělali to pořádně.







Nevím, zda je toto nějaká rada v situaci, kdy v ČR přestávají fungovat základní funkce státu, ale být paní Svobodovou, trval bych na tom, aby hygienici změřili hlučnost v jejím bytě na své vlastní náklady - je jejich povinností kontrolovat situaci a dohlížet na dodržování hygienických předpisů.







