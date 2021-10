Protivirální lék na covid snižuje hospitalizace a úmrtí o 50 procent

1. 10. 2021

Do několika měsíců bude zřejmě k dispozici první pilulka pro léčení koronaviru poté, co bylo zjištěno, že snižuje počet hospitalizací a úmrtí o polovinu.



Jiné léky jako dexametazon už zachraňují životy nejvážněji nemocných pacientů v nemocnici, avšak prostřednictvím injekcí či infuzí.

Nejnovější lék proti koronaviru vyrábí firma Merck, známá mimo USA jako MSD a Ridgback Biotherapeutics. Byla by to první pilulka, kterou by mohli brát ohrožení pacienti doma. Firma Merck oznámila, že zažádá o krizové schválení tohoto léku v USA do čtrnácti dnů a bude také žádat o jeho schválení v několika dalších zemích.



Experti očekávají, že jestliže další data podpoří původní zjištění z klinických testů, pilulka by mohla být schválena pro vysoce rizikové pacienty to několika týdnů po podání žádosti.



V klinických testech bylo sledováno 775 dospělých pacientů s mírným až středně těžkým covidem, kteří byli považováni za vysoce rizikové pacienty v důsledku zdravotních problémů, jako je obezita, cukrovka či srdeční choroby. Polovina těchto pacientů dostávala po dobu pěti dní tuto pilulku, jménem molnupiravir, a to dvakrát denně.



53 pacientů (14 procent) ve skupině, která dostávala placebo, bylo hospitalizováno. Ve skupině která dostávala lék, bylo hospitalizováno jen 28 pacientů (7 procent). Ve skupině pacientů, kteří dostávali lék, nezemřel během klinických testů nikdo, zatímco ve skupině, která lék nedostávala, jich zemřelo osm.



Podrobnosti v angličtině ZDE

