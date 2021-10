Stát, nebo psychiatrický pavilon?

5. 10. 2021 / Milan Čech

čas čtení 6 minut

Koláž: Lenka Slívová Ponechme na chvíli stranou druhého nejvyššího představitele této země, i když jeho diagnóza je velmi závažná. Do mrtvých, i těch ještě občas oživovaných, se nekope, není to slušné. Takže jen ve stručnosti a ve vší počestnosti. Probouzet se z hibernace pokaždé, když je nepřátelská mocnost v průšvihu, a brát na sebe její velice závažné průšvihy a činy (nebo ty věci vyvracet, zpochybňovat a marginalizovat), je možná úsměvné u pacienta z Bohnic, co tvrdí, že sestřelil letadlo tím, že za sebou devětkrát nezamknul pokoj nebo nedal půl oběda mimozemským ještěrkám, co mají základnu za Měsícem, ale u velitele ozbrojených sil té země, co se má na konflikt s onou nepřátelskou mocností připravovat, se to z principu věci jaksi nehodí a je to čiré a systémově velmi nebezpečné šílenství.

Navíc takové šílenství inspiruje další slabší kusy ve svém okruhu, a tak jemu nejbližší úředníček neustále upadá do náboženského transu a vytržení a blouzní na sítích o boží lásce, zatímco afektovaně bodá jehly do voodoo panenek všech osob, co se dvěma hlavním šílencům u moci chtějí postavit. Ve zbytku dne sní o tom, že právě on je tím, kdo nahradí milovaného papeže, až ta sluníčkářská krysa zhebne, budiž mu zem lehká. Řeč na jeho pohřeb má už samozřejmě napsanou a pečlivě se pod dohledem jistého monsignora připravuje, až jeho čas přijde.

Ale teď ten nejdůležitější.

Zase ho načapali, zase je to kampaň, ok, to už známe, normální vyšilování dítěte v mateřské škole, které chytili při činu, všichni ho viděli, a ono přesto trvá na tom, že nic neudělalo. Nic moc, mít fracka ze školky šéfem státu, ale už jsme si zvykli. Co je ale z hlediska psychiatrického daleko nebezpečnější, je fakt, že ona osoba přesvědčeně tvrdí, že ke zveřejnění mezinárodního skandálu s účastí globálních celebrit typu Putin, Blair atd. došlo dvě hodiny před marginální debatou v marginální televizi marginální země jen a jen proto, aby se on (ten slušný, bezbranný, napadaný a ubližovaný chudák miliardář, co jen občas zavleče své dítě na okupované válečné území, čistě náhodou opět pod dohledem oné nepřátelské země z úvodu textu), po té globální mafií ovlivněné debatě nestal premiérem, což je funkce, na kterou má doživotní právo, protože na rozdíl od všech svých zlých kumpánů z Palerma je on letadlo, a letadlo jim přece musí vládnout, to dá rozum.

Trochu tady váhám, jde o perzekuční, nebo kverulantskou paranoiu? Obdobný případ, vezmu si nové tričko a vyjdu ven, začalo pršet, protože mám to nové tričko, nebo stojí za deštěm nějaká změť meteorologických záležitostí, mnohem větších a komplexnějších než ten prostý fakt, že mám nové tričko? A pokud začnu vykřikovat, že ten déšť na mě spustila ta Bakalovic svině svým chemtrailsovým náletem, protože mi tričko závidí, jsem spíš vhodný pro flek pisálka v nějaké ruské trollí farmě (s detašovaným pracovištěm v Bohnicích), anebo by pro mě bylo vhodnější dělat třeba někde premiéra, nejvyššího managera, co bude x let rozhodovat o celé zemi? Fakt nevím, je to těžké a náročné rozhodování.

Btw. Napadá někoho fundovanějšího, jakou medikaci zvolit, pokud ta osoba upadá do hlubších a hlubších schizofrenních stavů a křičí něco o pirátech, co chtějí strčit miliony migrantů na jeho ubohou skromnou chalupu ve Francii, i když musí přece vědět, že se na ten zámeček, který vlastně vůbec nemá, sotva vejdou, a ta za něj zaplacená suma taky nesouhlasí?

Ale OK, blázni byli a budou, ale co si myslet o národu, který si ty blázny dobrovolně vybírá, aby ho vedli, a přitom například pedofila na místo ředitele mateřské školky, kam chodí jeho děti, bůhvíproč nechce, protože se prý na takové místo nehodí a podobné kecy?

Kam chcete zavřít všechny tyhle lidi, pro které je škola víc než země? Když spočítám voliče popsaných šílenců, voliče populistů, u kterých zírám, že zvládli najít volební místnost a ovládli se dokonce tak, že ve většině případů nechali doma i alobalovou čepičku (octem cítit jsou), voliče partaje, co tu vraždila desítky let, a k tomu přidám nevoliče, co ani v době, kdy šílenci převzali moc, nezvednou zadky, aby zvolili po letech někoho, kdo alespoň na první pohled do těch Bohnic nepatří, tak mi vychází, že potřebujeme psychiatrický pavilon pro cca 7 milionů osob.

A já tě tímto volám, Gatesi a Sorosi !!!! Tenhle blázinec zvládnete postavit jen vy dva, připravíte se tím sice o všechen svůj majetek, ale tři miliony lidí,co za nic nemůžou, si nebudou muset k smrti ukroutit svoje krky. Těch dalších 7 milionů by bez nich totiž nakonec nepřežilo taky. Tělo bez mozku vypadá totiž úplně stejně jako tělo s ním, ale nějak nefunguje.

PS: Pokud mi nějaký čtenář chce namluvit, že ty tři popsané osoby to nedělají ze šílenství, ale proto, že skutečně slouží nepřátelům a neříkají naprosté bláboly kvůli své diagnóze, ale protože ví, že tenhle národ je tak tupý a manipulovatelný, že i takovouhle šílenost bez problémů zbaští, tak to neberu, mít takové lídry byla přece ještě závažnější situace…

