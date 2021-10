Brexit: Johnsonově vládě se podařilo přilákat do Británie celých 27 řidičů kamionů

5. 10. 2021

Boris Johnson zuří, že se na jeho krátkodobou nabídku poskytnout evropským řidičům cisternových vozů pracovní vízum na ježdění po Británii (do března 2022) přihlásilo jen 27 evropských řidičů. Nabídli to 5000 kamionistů. Pracovní a platové podmínky pro kamionisty v Británii jsou daleko horší než v EU a nikdo se nepřesune do druhé země jen na pár měsíců. Boris Johnson a jeho brexitéři si budou muset uvědomit, že Anglie není nic extra a není důvodu, proč by Evropané měli Británii zachraňovat z jejího průšvihu, na nějž si sama dobrovolně zadělala brexitem. Poučení pro Tomia Okamuru...





Aktualizace: Boris Johnson řekl v úterý v rozhlase, že se jich přihlásilo 127, a že je to "důkazem globálního nedostatku kamionistů"... Vysvětlil také, že nedostatek pracovních sil v Británii (v důsledku brexitu) je především důkazem "robustnosti britské ekonomiky".















‘The failure to attract more drivers has infuriated Downing St.’ A pity he did Brexit then pic.twitter.com/4aWeARdhxZ — Andrew Adonis (@Andrew_Adonis) October 5, 2021







